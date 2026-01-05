المجمّع الثقافي يستهل 2026 ببرنامج حافل بالعروض

أبوظبي في 5 يناير / وام / أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن مجموعة متنوّعة من العروض الفنية والمعارض والبرامج المجتمعية والأنشطة العائلية، من يناير الجاري إلى مايو المقبل .

ويعد الموسم المقبل بتجارب ثقافية ثرية، يتصدرها برنامج متنوع من العروض الأدائية بالإضافة إلى دورة جديدة من مهرجان الفيلم الأوروبي.

كما يُقدّم معرض استعادي بارز يتتبع المسيرة المهنية للفنان شيزاد داوود في منتصف مشواره الإبداعي. وفي الوقت نفسه، تواصل البرامج العامة للمجمّع الثقافي والاستوديوهات الفنية ومكتبة أبوظبي للأطفال تقديم تجارب تعليمية تفاعلية وفرص للاستكشاف الإبداعي للجمهور من مختلف الأعمار.

يستهل المجمّع الثقافي موسمه بتقديم برنامج مميز من العروض الأدائية يبدأ في شهر يناير بعرضين من روائع الباليه الكلاسيكي تقدّمهما فرقة البالية الروسية ماري إيل، وذلك بالشراكة مع آرت فور أول.

وسيحظى الجمهور بفرصة عيش العمق العاطفي القوي لعرض روميو وجولييت بتاريخ 9 يناير، من خلال أزياء فخمة وديكورات مؤثّرة وأداء فني استثنائي.

ويليه في 10 يناير العرض الساحر الخالد سندريلا، الذي يُقدّمه راقصو فرقة البالية الروسية ماري إيل والمعروفين بدقّتهم وأناقتهم وقدرتهم على السرد الدرامي المؤثّر.

وللجمهور الأصغر سنًّا، يشهد الشهر تقديم عرضين مسرحيين مفعمين بالحيوية مقتبسين عن كتاب تشارلي كوك المفضل بقلم الكاتبة جوليا دونالدسون يومي 23 و24 يناير، حيث يُقدّمان تجربة مسرحية تفاعلية تمزج بين السرد الإيقاعي والأداء المسرحي الجذاب.

وكجزء من مهرجان الحصن، من 17 يناير إلى 1 فبراير، يُقدم المجمّع الثقافي "رحلة الموسيقى الإماراتية: من شريط الكاسيت إلى العصر الرقمي – تطور الصوت الإماراتي".

وتتواصل نشاطات شهر فبراير بحفل مرتقب يوم 7 فبراير، يقدّمه المؤلف الموسيقي العالمي إياد الريماوي، بالشراكة مع آرت فور أول. وسيُقدم الفنان العالمي أعماله في الحفل بمصاحبة أوركسترا كاملة تضم موسيقيين متميزين ومغنين موهوبين.

كما يُمكن للجمهور حضور عرض فيلم أداء باليه "جيزيل" لأكرم خان من تقديم فرقة الباليه الوطنية الإنجليزية بتاريخ 15 فبراير.

وفي 27 مارس، سيُقدم المجمّع الثقافي عرض "ريما: عروس الصحراء"، وهو عمل مسرحي إماراتي يتتبع رحلة "ريما"، الظبية التي ترمز إلى النقاء والتسامح، فيما تتناول المسرحية موضوعات الشجاعة والانتماء والارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة.

وفي 11 ابريل، يُقدم المجمّع الثقافي "رياحيات"، وهي أمسية طربيةتفاعلية غامرة مخصصة للسيدات فقط، مع الفنانة المتميزة لمياء رياحي، وفي شهر مايو، سيحظى الجمهور بأمسية "الجاز الخليجي مع بوم ديوان" النابضة بالحيوية من موسيقى الجاز الخليجية المعاصرة من تقديم فرقة بوم ديوان يوم 1 مايو، يعقب ذلك عرض "طريق العودة إلى البيت" للكاتب الحائز على جوائز أوليفر جيفرز، والذي يُقام في 8 و 9 مايو.

ويختتم الموسم بـ "مهرجان الفيلم الأوروبي 2026"، من 19 إلى 24 مايو، ويتم تقديمه بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، حيث يعرض مجموعة مختارة ومتنوعة من الأفلام والمناقشات والتفاعلات مع صانعي الأفلام احتفالاً بثراء السينما الأوروبية.

يُفتتح معرض "شيزاد داود: حس الأحلام" في 26 مارس، ليشكّل أول معرض استعادي شامل لأعمال الفنان في منتصف مسيرته الفنية.

يضمّ المعرض، الذي يُشرف على تنظيمه القيّمة الفنية جيسيكا سيراسي، أكثر من 40 عملاً فنيًا تم إنجازها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، تتنوّع بين اللوحات، والمنحوتات، وتركيبات الأفلام الضخمة، وتجارب الواقع الافتراضي التفاعلية.

ويحتفي المعرض الرائد المستمر "غيمتان في سماء الليل" بأعمال الفنان الإماراتي الرائد محمد أحمد إبراهيم.

يكتمل موسم البرامج في المجمّع الثقافي ببرنامجٌ حافل بالحوارات الثقافية والجولات وورش العمل والبرامج المجتمعية، صمم لإلهام الإبداع وجذب الجماهير من جميع الأعمار.

يظل باب التقديم مفتوحًا لبرنامج الإقامة الفنية حتى 31 يناير، حيث يُدعى الفنانون للتقدم بطلبات الحصول على إقامة فنية لمدة ستة أشهر تهدف إلى دعم البحث والتطوير وإنتاج أعمال جديدة ضمن منظومة البيئة الإبداعية للمجمّع الثقافي.

يُواصل المجمّع الثقافي تقديم مجموعة واسعة من الدورات التعليمية وورش العمل والمخيمات الموسمية والبرامج الخاصة للكبار واليافعين والشباب والصغار في استوديوهاته الفنية، بيت الخط، والمرسم الحر. تُتيح هذه المساحات لأفراد المجتمع فرصةً لتطوير وتنمية مهاراتهم الفنية في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الرسم، والتصويرالتشكيلي، والنحت، والفخار، وتصميم الأزياء، والخياطة، وفن الخط العربي.