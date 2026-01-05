عمار بن حميد يحضر العرس الجماعي السابع لـ 55 عريساً من أبناء إمارة عجمان

عجمان في 5 يناير /وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيـخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العرس الجماعي السابع الذي نظمته المؤسسة، مساء اليوم في متحف عجمان لـ 55 عريساً من أبناء الإمارة.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي ضمن مبادرات المؤسسة الهادفة إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتعزيز الاستقرار الأسري، وذلك تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة، الذي يُعنى بترسيخ مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان، العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة قائمة على المودة والرحمة والتعاون في تكوين أسرة صالحة وسعيدة ومستقرة.

وأثنى سموه على مبادرات الأعراس الجماعية، لما لها من أثر إيجابي كبير في التخفيف والتيسير للمقبلين على الزواج من شباب الوطن، وتشجيعهم على بناء حياة أسرية مترابطة، إلى جانب ترسيخها القيم الإماراتية في التآزر والتكافل المجتمعي، تماشياً مع توجهات عام الأسرة.

وأكّد سموه أنّ القيادة الرشيدة تضع دعم شباب الإمارات وتمكينهم بمقدمة أولوياتها كونهم الثروة الحقيقة للوطن، مشيراً إلى أنّ تنظيم هذا العرس الجماعي يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بتخفيف الأعباء على أبناء الإمارة المقبلين على الزواج وضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بدور مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في تنفيذ المبادرات المجتمعية، ودعم الشباب، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

حضر العرس عدد من المسؤولين وأعيان المجتمع، والمدعوون، وذوو العرسان وأقرباؤهم.

من جانبه، أكد سعادة طارق عبدالله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أنّ العرس الجماعي يجسد رسالة المؤسسة في تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، انسجاماً مع توجهات عام الأسرة.

وأضاف أن المؤسسة ماضية في تنفيذ برامج ومبادرات اجتماعية تستهدف دعم الأسرة والشباب، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي في الإمارة.

واختُتم الحفل بتقديم التهاني للعرسان وأسرهم، وسط أجواء احتفالية عكست روح التلاحم والتكافل المجتمعي في إمارة عجمان.