تتويج الفائزين في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي

الظفرة في 5 يناير / وام / أعلن مهرجان الظفرة الختامي اليوم نتائج منافسات مزاينة الإبل لسن الحقايق من الإبل المحليات والمجاهيم التي جرت في 6 أشواط وخصصت لها 60 جائزة.

وتوج طحنون محمد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية في منطقة الظفرة، و عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات عن فوز "الشايبة" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني "الشيخه" لمالكها سيف محمد مسلم سالم المنهالي، بينما ذهب المركز الثالث إلى "العنود" لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري.

وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم فازت بالمركز الأول "هيبه" لمالكها محمد طالب راشد الجابر المري، وجاءت في المركز الثاني "القايـد" لمالكها خليفه مكتوم راشد حفيظ المزروعي، ونالت المركز الثالث "مهابه" لمالكها خالد بخيت طناف المنهالي.

وحازت المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات "جميرا" لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وذهب المركز الثاني إلى "رسا" لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، بينما حلت بالمركز الثالث "فخر" لمالكها مكتوم علي مكتوم معويض المحرمي.

وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم حصدت المركز الأول "رسا" لمالكها محمد صالح محمد غويرب النابت، وجاءت في المركز الثاني "سماء" لمالكها مطلق سالم مخوت الدوسري، ونالت المركز الثالث "سليمة" لمالكها مسلم سعيد مسلم المنهالي.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - محليات عن فوز "السولعيه" لمالكها احمد ابراهيم خليل سيف القبيسي بالمركز الأول، وأحرزت المركز الثاني "فخر" لمالكها منصور ناصر سعيد ناصر المنصوري، بينما حصلت على المركز الثالث "ريماس" لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - مجاهيم إلى "فراعه" لمالكها علي سالم علي الغيثاني المري، وفي المركز الثاني "سليمه" لمالكها موزه سيف محمد المزروعي، بينما ذهب المركز الثالث إلى "الطويلة" لمالكها راشد سالم ابوشهاب المري.