" أبوظبي للفروسية" يعتمد الترتيبات الفنية والتنظيمية لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي في 5 يناير/وام/ أعلن نادي أبوظبي للفروسية اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية، لاستضافة بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز فئة "الخمس نجوم" من 7 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وأكد النادي في بيان اليوم، إجراء الفحوصات البيطرية للخيول المشاركة غداً، ووضع كافة التدابير الفنية، والتجهيزات المتكاملة في مرافقه المختلفة، لاستقبال الحدث البارز، برمزيته الكبيرة، وتنافسيته العالمية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للفروسية.

وأشار إلى إقامة بطولتين دوليتين بالتزامن مع الحدث، لفئة النجمتين والنجمة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية، بما يعزز دور النادي في استضافة البطولات والفعاليات الخاصة بالفروسية، على مساحة 54 فدانا، تتضمن العديد من الميادين الداخلية والخارجية المطابقة لمعايير الاتحاد الدولي للفروسية، والإسطبلات الحديثة، والمراعي العشبية، والعيادة البيطرية المتكاملة، ومسارات التدريب.

كما كشف النادي عن برنامج ترفيهي متكامل ومتنوع لكافة أفراد العائلة في ساحة الأركيد، وأنشطة مخصصة للأطفال، ومبادرات تفاعلية لتناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ما يوفره لجمهور البطولة وفق أسلوب عصري وحديث لمتابعة الفعاليات الرياضية، في أجواء محفزة، وبيئة مشجعة وفق أرقى المواصفات العالمية.

وقال إن جمهور الفروسية بمختلف فئاته أمام حدث رياضي استثنائي، يتيح للجميع الاستمتاع بمتابعته، وتوفير جميع التسهيلات لحضور الفعاليات، والمشاركة في نجاحه على غرار بطولات الفروسية التي درج النادي على إقامتها، وفق مؤشرات تنظيمية مميزة.