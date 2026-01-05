قمة النصر والشارقة أبرز مواجهات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 5 يناير/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي الجولة قبل الأخيرة من ختام الدور الأول للمسابقة، والتي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد 7 مواجهات تتصدرها قمة الافتتاح والتي تجمع فريقا النصر والشارقة في استاد آل مكتوم.

وخلال الجولة يتطلع العين متصدر جدول الترتيب بـ27 نقطة، والذي يحل ضيفا على الظفرة السابع وله 15 نقطة، إلى مواصلة الانتصارات ليحافظ على صدارته التي ينافسه عليها شباب الأهلي ( 20 نقطة) وله مؤجلتين، وكذلك الوصل والوحدة ( 21 نقطة لكل فريق) ولكل منهما مباراة مؤجلة، قبل ختام الدور الأول.

وتشهد مواجهات الجولة غداً أيضا لقاء كل من الوحدة وبني ياس في استاد آل نهيان.

فيما يلتقي الأربعاء كل من كلباء مع الوصل في ملعب كلباء، والبطائح مع شباب الأهلي في استاد خالد بن محمد.

و يوم الخميس المقبل يلتقي دبا مع خورفكان في استاد دبا، والجزيرة مع عجمان في استاد محمد بن زايد، والظفرة مع العين في استاد حمدان بن زايد.