جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث "جواز الخيل "

أبوظبي في 5 يناير/ وام/ أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية عن تحديث جديد في شكل جواز الخيل العربي الخاص بالجمعية، دون أي تغيير في البيانات الأساسية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخيل العربية.

وأوضحت الجمعية أن الجواز تم اعتماده من المنظمة العالمية للجواد العربي "الواهو"، ويتميز بتصميم عملي حديث يجمع بين المتانة وسهولة الاستخدام، ويضم عدداً كافياً من الصفحات المخصصة للتطعيمات والمعاملات المختلفة. كما يتمتع الجواز بدرجة عالية من الحماية، إذ تم تصميمه بطريقة تتوفر لها أعلى معايير الدقة.

ويتيح الجواز إجراءات نقل ملكية مبسطة وسريعة توضح هوية المالك الجديد وتاريخ النقل، إلى جانب تنظيم واضح للأقسام يشمل نقل الملكية، اللقاحات والتطعيمات، وحركة الخيل الدولية، وتسجيل الخيل في دولة غير دولة المنشأ.

كما يتيح التحديث الجديد للملاك إمكانية الاطلاع على الجواز الإلكتروني مباشرة من ملف المالك الشخصي عبر موقع الجمعية وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى بيانات الخيل في أي وقت.

ويأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية جمعية الإمارات للخيول العربية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للملاك والمربين، وتعزيز كفاءة الإجراءات عبر توظيف أحدث الحلول التقنية والأنظمة الرقمية.

وتولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، وضمان سرعة ودقة الوصول إلى البيانات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ، ويعكس مكانة دولة الإمارات الريادية.