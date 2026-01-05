"نسائية دبي": بصمة محمد بن راشد في تمكين المرأة علامة فارقة

دبي في 5 يناير /وام/ قالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي إن الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي ، تشكل فرصة لاستذكار سنوات العطاء وما تحقق فيها من إنجازات في كافة المناحي .

و أضافت الفلاسي في تصريح بهذه المناسبة ، ان عهد سموه يعتبر نموذجا فريدًا في الحُكم الرشيد حيث اقترنت القيادة بالفعل وتحوّلت القيم إلى سياسات بلغة الطموح التي تتقنها دبي وتعلّمها للعالم.

وأشارت إلى أنه في قلب هذه المسيرة كان الإنسان هو العنوان فقد كانت غاية سموه إسعاد شعبه ورِفعة الدولة بصوغه نموذجا نادرا من الحُكم والحكمة ، كما كانت بصمة سموه في تمكين المرأة علامة فارقة في فلسفة قيادته ترى أن نهضة الوطن لا تكتمل إلا بتكامل الأدوار حيث آمن بأن المجتمع لا يزهر إلا حين تُمنح المرأة المشاركة والتأثير وصناعة المستقبل.

واختتمت الفلاسي تصريحها قائلة : إننا في جمعية النهضة النسائية نحتفي بهذه المناسبة بروح الامتنان والفخر ونستمد رؤيتنا من هذا الفكر القيادي الذي يلهمنا لمواصلة رسالتنا في التنمية المجتمعية بعزم وإخلاص .