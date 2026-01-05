"دبي البحري" يعلن تفاصيل السباق الثالث للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً

دبي في 5 يناير /وام/أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تفاصيل إطلاق أولى فعالياته في العام 2026، بإقامة الجولة الثالثة من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً، والمقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، وسط إقبال من نخبة الملاك والنواخذة والبحارة في الدولة، مع فتح باب التسجيل عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.

وينطلق السباق من جزر العالم قبالة ساحل دبي، مروراً بـ عين دبي، أكبر عجلة مشاهدة في العالم، وصولاً إلى دبي هاربر الذي يستضيف مراسم التتويج.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم السباق الثالث لفئة 43 قدماً يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية 2025–2027، الهادفة إلى دعم المحافظة على الموروث البحري وتطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على بعض القياسات الفنية أسهمت في الارتقاء بمستوى السباقات وتعزيز جودتها.