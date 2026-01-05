"مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي" يستضيف نخبة من الكتّاب والأدباء الأفارقة

الشارقة في 5 يناير / وام / أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن قائمة ضيوف الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي" حيث تجمع على منصة واحدة من 14 إلى 18 يناير الجاري نخبة من أبرز الكتّاب والمبدعين من القارة الإفريقية في برنامج أدبي يعكس تنوّع التجارب السردية الإفريقية ويعزز الحوار الثقافي بين إفريقيا والعالم العربي.

ويقدّم المهرجان الذي يقام في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً يومياً يشمل جلسات حوارية وحلقات نقاشية لكتب مختارة وحفلات توقيع مقدماً صورة حيّة لواقع وتاريخ الأدب الإفريقي ويتناول موضوعات متنوعة من بينها السرد الشفهي وعلاقته بالموسيقى والرقص و الأدب والطبيعة والبيئة الإفريقية وأصوات الكتّاب الشباب و فنون الرسم والتوضيح في الحكاية، الطقوس والاحتفالات في الأدب المدن الإفريقية بوصفها فضاءات سردية وغيرها من الموضوعات.

وتضم قائمة الضيوف لهذا العام أسماء بارزة في المشهد الأدبي الإفريقي من بينهم الشاعر والكاتب والمسرحي البريطاني من أصول إثيوبية ليمن سيساي أحد أبرز الأصوات المعاصرة في فن الكلمة المنطوقة والأدب السردي قدّم سيساي أعماله على مسارح ومنصات ثقافية عالمية من مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة إلى المسرح الوطني في إثيوبيا ومسرح لندن بالاديوم وحظي منجزه الأدبي بتقدير دولي واسع من بينها ميدالية مهرجان هاي للشعر لعام 2024 ويُعد سيساي من الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي البريطاني والدولي حيث شغل منصب الشاعر الرسمي لأولمبياد لندن وتولى منصب مستشار في جامعة مانشستر إلى جانب كونه من أكثر الكتّاب مبيعاً وفق قائمة "صنداي تايمز".

كما ينضم إلى قائمة ضيوف المهرجان الكاتبة الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا إحدى أهم الأصوات الأدبية المعاصرة وصاحبة الثلاثية الروائية الشهيرة التي وصلت بأحد أعمالها إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العالمية والحاصلة على عدد من أرفع الجوائز الدولية في حرية التعبير والرواية.

ويستضيف المهرجان الكاتبة التنزانية ناهدة إسماعيل المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين والحاصلة على عدة جوائز أدبية إفريقية إلى جانب الكاتب والناشط الثقافي التنزاني ريتشارد مابالا المعروف بإسهاماته في الأدب التعليمي وأدب اليافعين وكتاباته باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

وتشارك الكاتبة الرواندية سكولاستيك موكاسونغا صاحبة رواية "سيدتنا من النيل" التي تُعد من أبرز الأعمال الروائية الإفريقية في العقدين الأخيرين، والكاتبة النيجيرية سِفي أتا إحدى أهم الأصوات السردية في نيجيريا والتي تنوّعت أعمالها بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح وأدب الأطفال.

كما يشارك في الدورة الجديدة من المهرجان كل من الكاتبة والباحثة الزيمبابوية سيفيوي غلوريا اندلوفو الحائزة "جائزة أفضل كتاب روائي دولي" ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 والكاتب واللغوي النيجيري كولا توبوسون المتخصص في الترجمة الأدبية والدفاع عن اللغات الإفريقية.

وتشمل القائمة أيضاً كتّاباً من شرق إفريقيا، من بينهم الكاتب وصانع الأفلام الأوغندي ديلمان ديلا والكاتبة الأوغندية بياتريس لامواكا رئيسة مركز القلم – أوغندا وعضو مجلس إدارة منظمة القلم الدولية إضافة إلى الروائية الأوغندية البارزة غوريتّي كيوموهيندو المديرة المؤسسة لعدد من المبادرات المعنية بدعم الكتّاب الأفارقة.