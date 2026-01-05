350 عارضا من 35 دولة يشاركون في معرض "ستيل فاب 2026"

الشارقة في 5 يناير / وام / ينظم مركز إكسبو الشارقة من 12 حتى 15 يناير الجاري فعاليات النسخة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" ، بمشاركة 350 عارضاً محلياً ودولياً يمثلون أكثر من 600 علامة تجارية من 35 دولة ، في تجمع متخصص يستقطب كبار رواد صناعة الحديد والصلب وخبراء التقنيات المتقدمة في تشكيل المعادن.

يجمع المعرض الذي يقام بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" نخبة من المصنعين والمنتجين العالميين إلى جانب ممثلي الشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع الصناعات المعدنية بما يوفر منصة مهنية رائدة لتعزيز التواصل بين أطراف الصناعة وبحث فرص التعاون والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويشكل المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع منصة مهمة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الصناعية وفتح آفاق جديدة أمام المصانع والشركات العاملة في مجال الحديد والصلب لتوسيع نطاق أعمالها محلياً وإقليمياً واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية ، كما يوفر لزواره فرصة مميزة للتعرف على أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المرتبطة بالصناعات المعدنية بما يشمل حلول اللحام والقص وأحدث الأنظمة في قطع المعادن وتصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية إضافة إلى عروض حية تقدمها الشركات المشاركة تسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في هذا القطاع.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز "إكسبو الشارقة" أن التحضيرات لاستضافة معرض "ستيل فاب 2026" تنطلق من الحرص على تقديم دورة استثنائية تعكس المكانة التي رسخها المعرض كأحد أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الفولاذ والصلب على مستوى المنطقة موضحاً أن "إكسبو الشارقة" يولي أهمية كبيرة لتعزيز القيمة المضافة للمعرض من خلال استقطاب نخبة من الشركات العالمية ورواد الصناعة وتوفير منصات فعالة للتواصل المهني وبناء الشراكات بما يسهم في دعم تبادل المعرفة ونقل التقنيات المتقدمة وربط المصنعين المحليين بسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية في مجال الصناعات المعدنية.

وأشار إلى أن "ستيل فاب 2026" يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة المعارض المتخصصة التي يحتضنها "إكسبو الشارقة" لدعم القطاع الصناعي لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات المعدنية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات النوعية انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج.

ويمثل المعرض منصة سنوية متخصصة تتيح للشركات استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال الفولاذ والصلب وعقد الصفقات وتعزيز التواصل بين المصنعين المحليين والعالميين إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تشكيل المعادن بما يدعم تطوير المنتجات ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار من المتخصصين والمهنيين ورجال الأعمال والمستثمرين في إطار حدث صناعي متكامل يعزز مكانة "إكسبو الشارقة" كمنصة إقليمية رائدة للمعارض المتخصصة ويسهم في دعم نمو وتطور قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات والمنطقة.