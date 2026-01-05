‎"هيئة الأعمال الخيرية العالمية" تدعم غزة بـ51 طناً من الملابس الشتوية

الشارقة في 5 يناير / وام / تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشاركتها في الجسر الجوي للإغاثة الشتوية، الذي يُسير ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، و حملة "دفء وأمان" من خلال مساهمتها بتقديم 51 طناً من الملابس الشتوية، إلى جانب معدات ومستلزمات طبية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وأكد حمود العفاري، منسق عمليات الإغاثة لعملية "الفارس الشهم 3"، أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الأشقاء في قطاع غزة بلغت نحو 110 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، شملت مواد غذائية وطبية وإيوائية، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

وأوضح أن مشاركة هيئة الأعمال الخيرية العالمية تأتي اليوم ضمن عملية "الفارس الشهم 3" من خلال مبادرة "دفء وأمان"، التي تهدف إلى توفير كسوة الشتاء للأشقاء في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في دعم نحو مليون مستفيد في القطاع.

وأشار العفاري إلى الدور الإنساني المستمر لدولة الإمارات في دعم قطاع غزة، والذي شمل إنشاء مستشفيات ميدانية، ومستشفى عائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تشييد 6 محطات لتحلية المياه تعمل على تنقية وضخ المياه يومياً إلى قطاع غزة لتأمين المياه الصالحة.

كما لفت إلى مبادرة علاج ألف طفل، والجهود الإنسانية والأخوية المستمرة في نقل وعلاج المصابين بمرض السرطان في دولة الإمارات، والبالغ عددهم نحو ألف مصاب، إضافة إلى دعم المخابز، وتوفير الأطراف الصناعية، وكافة أشكال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهالي غزة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس حرص دولة الإمارات ووقوفها الثابت إلى جانب الأشقاء في فلسطين الشقيقة حتى تجاوز هذه المحنة.

من جانبه، تحدث الدكتور علي عبدالله الشحي، مساعد الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، خلال تواجده في مطار الشارقة الدولي، عن مشاركة الهيئة في حملة "الفارس الشهم 3"، عبر مبادرة "دفء وأمان"، الهادفة إلى توفير الملابس الشتوية والمستلزمات التي تقي أهالي غزة من برد الشتاء.

وأوضح أن الشحنة الحالية تضم نحو 95 ألف قطعة من الملابس الشتوية، بوزن إجمالي يبلغ 51 طناً، يتم إرسالها جواً لتسريع وصولها إلى المستفيدين والتخفيف من معاناة البرد القارس، مشيراً إلى تسيير طائرة أخرى خلال الأيام العشرة المقبلة.

كما أشار إلى استمرار شحن العديد من احتياجات أهالي غزة عبر السفن، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأجهزة غسيل الكلى، والمعدات الطبية، والطرود الغذائية والصحية، وكل ما يسهم في مساعدة سكان القطاع على تجاوز ظروفهم الإنسانية الصعبة، مؤكداً حرص دولة الإمارات وشعبها الدائم على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين.