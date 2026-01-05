الثلوج تعطل النقل والسفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا

لندن في 5 يناير /وام/ تسببت موجة من البرد القارس المصحوبة بالثلوج ، في تعطيل حركة السفر اليوم في بريطانيا وفرنسا وهولندا حيث أغلقت الطرق وعُلقت الرحلات الجوية وألغيت رحلات القطارات، بما في ذلك قطار يوروستار، بعد أيام قليلة من اضطرابات أعقبت انقطاع التيار الكهربائي.

و طلبت شركة يوروستار التي تربط المملكة المتحدة بالبر الأوروبي، من المسافرين بين لندن وهولندا تأجيل رحلاتهم، مع تعذر تشغيل القطارات بعد بروكسل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد إعلان تعليق حركة القطارات في هولندا، طلبت يوروستار من المسافرين المعنيين عدم التوجه إلى المحطة.

كما أُلغيت ستة قطارات بين محطتي سانت بانكراس الدولية في لندن وغار دو نور في باريس، مع تأخير معظم القطارات الأخرى.

وأفادت شركة السكك الحديد الهولندية (NS) بأن خدماتها تعطلت بشكل كبير اليوم، لا سيما في منطقة أمستردام، مع خفض عدد القطارات في بعض مناطق البلاد الثلاثاء.

كما أُلغيت رحلات جوية في عدة مطارات من بينها ليفربول شمال غرب إنكلترا، وأبردين وإنفرنيس شمال شرق اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية.

وفي مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين في باريس، أجبر تساقط الثلوج الكثيف شركات الطيران على تقليص رحلاتها بنسبة 15%.

في مطار سخيبول الدولي الرئيسي في هولندا، أُلغيت نحو 700 رحلة جوية، أي أكثر من نصف الرحلات المقرر إقلاعها أو هبوطها اليوم.

و في باريس، تسببت الثلوج والجليد في تعطيل شبكة الحافلات بعد ظهر اليوم، وتأثرت الطرق بشدة، لا سيما في منطقة نورماندي الشمالية الغربية ، مع ازدحام مروري خانق خلال ساعات الذروة.

وفي اسكتلندا، حذرت الشرطة مستخدمي الطرق من محاولة القيادة عبر الطرق المغلقة بسبب الظروف الجوية الخطيرة.

