250 فريقاً من 4 قارات في "كأس مانشستر سيتي أبوظبي"

أبوظبي في 6 يناير /وام/ تنطلق في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، يوم الجمعة المقبل، النسخة السابعة من "كأس مانشستر سيتي أبوظبي" لكرة القدم للفئات العمرية، بمشاركة قياسية تصل إلى 250 فريقاً يمثلون 20 دولة من 4 قارات.

وتستقطب البطولة التي تقام على مدار 3 أيام، وتستمر حتى 11 يناير الجاري، للمرة الأولى أكثر من 8000 مشارك وزائر، يتنافسون في فئات عمرية تبدأ من تحت سن 8 سنوات وصولاً إلى تحت 16 سنة، مع حضور بارز لكرة القدم النسائية بتمثيل 44 فريقاً للفتيات، من بينها فريقان من أكاديمية مانشستر سيتي في المملكة المتحدة.

وأكد نيدوم أونوها، نجم مانشستر سيتي السابق وسفير البطولة، أهمية هذا الحدث في صقل مهارات المواهب الشابة وتوفير منصة عالمية لتبادل الثقافات الكروية، مشيراً إلى أن البطولة تتجاوز الجانب التنافسي لترسخ القيم الرياضية وبناء الشخصية لدى اللاعبين الناشئين.

من جانبه، قال سيمون هيويت، مدير البطولة، إن هذا الحدث أصبح الأكبر من نوعه في المنطقة، وإنه يهدف إلى تقديم تجربة رياضية استثنائية للفرق المشاركة وعائلاتهم، وسط أجواء ترفيهية متكاملة، لافتا إلى أن الفريق الفائز باللقب سيحصل على رحلة تدريبية خاصة إلى أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم.