"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة الأشغال العامة في جلسته السابعة

الشارقة في 6 يناير/ وام/ ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أمس بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، سياسة دائرة الأشغال العامة وما تضطلع به من أدوار محورية في تطوير البنية التحتية والمرافق الحكومية.

واستعرضت الجلسة، الإطار العام لسياسة الدائرة وإنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وفتحت المجال أمام الأعضاء لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم في حوار برلماني عكس عمق الشراكة المؤسسية والاهتمام المشترك بخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية الشاملة، بحضور سعادة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس الدائرة ومرافقيه من مختلف الإدارات .