"أبوظبي للأوراق المالية" يحقق خلال 2025 إنجازات نوعية رسّخت حضوره العالمي

أبوظبي في 6 يناير /وام/ حققت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، سلسلة من الإنجازات النوعية والمحطات غير المسبوقة خلال عام 2025، الذي شكّل عاماً تحوّلياً تزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس السوق.

وعزّز سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال العام، مكانته كثاني أكبر سوق في المنطقة، ورسّخ حضوره العالمي من خلال تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي جمعت كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمقاصة، وشركة أبوظبي للإيداع، ضمن هيكل موحّد.

ومثّل هذا التحوّل الإستراتيجي تطوراً هيكلياً في نموذج تشغيل السوق، ودفع مسيرته نحو معايير الأسواق المتقدمة، عبر توفير بنية تحتية متكاملة وعالية الأداء للتداول والمقاصة والتسوية تدعم فئات أصول متعددة، تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وأدوات الدين والمشتقات، ضمن منصة واحدة، بما وسّع نطاق الوصول إلى سوق رأس المال، وعزّز الربط بين الأسواق، وسهّل تدفقات استثمارية أعمق، مؤكداً مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وأصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية أول سوق في العالم العربي يُدرج أوراقاً مالية من الولايات المتحدة من خلال الإدراج المزدوج لصندوقين استثماريين متداولين مدرجين في بورصة نيويورك، بقيمة أصول مُدارة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي، كما كان أول سوق في المنطقة يدرج صناديق استثمارية متداولة ذات طابع خاص، أحدها يركز على الحوسبة الكمية، والآخر يتتبع الشركات المحركة لنمو الذكاء الاصطناعي عالمياً، إلى جانب إدراج أول سند رقمي قائم على تقنية السجلات الموزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالتوازي، وسّع السوق نطاق حضوره الدولي عبر استقبال أول عضو تداول للتداول عن بعد للمستثمرين الأفراد وأول عضو مقاصة عام، ما عزّز عمق السوق وإمكانية الوصول إليه وانتشاره العالمي.

ومنذ يناير 2020، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً مستداماً، متفوقاً على مؤشري مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، بما يعكس عمق السوق وسيولته وجاذبيته طويلة الأجل للمستثمرين العالميين.

ومع تجاوز القيمة السوقية الإجمالية حاجز 3.1 تريليونات درهم، واصلت المجموعة توسيع قنوات تكوين رأس المال، بما يتيح للشركات جمع التمويل اللازم للتوسع محلياً ودولياً، ويُمكّن أكثر من 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية من المشاركة في قصة النمو الاقتصادي للإمارة.

وحققت الشركات المدرجة أرباحاً صافية مجمعة بلغت نحو 140 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي يقارب 19%، فيما وزّعت 74 مليار درهم كأرباح نقدية في عام 2025، ما يعكس متانة العائدات في السوق.

كما أكدت حركة التداول ثبات التوجه الإستراتيجي للسوق، حيث تجاوزت قيمة التداولات 385 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 12.6% وارتفع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 12.1% ليصل إلى 1.52مليار درهم، بما يعكس مشاركة أوسع من مختلف فئات المستثمرين وسوقاً ثانوية أكثر سيولة ومرونة.

وواصلت المجموعة إعطاء أولوية لتمكين المستثمرين وتعزيز سهولة الوصول، إذ أطلقت حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تبسيط قرارات الاستثمار من خلال تحويل الإفصاحات المعقدة إلى معلومات واضحة وسهلة الاستخدام، كما عزّز التكامل مع منصة "تم" للخدمات الحكومية الموحدة في أبوظبي انسجام السوق مع الاستراتيجية الرقمية للإمارة، وأتاح لأكثر من 11 مليون مواطن ومقيم وشركة في دولة الإمارات التسجيل والوصول إلى أسواق رأس المال بسلاسة.

وشهدت منظومة الربط العالمي توسعاً إضافياً من خلال شراكات مع منصات مثل ايتورو، ثاندر، ويو بنك، إكس كيوب، وانتراكتيف بروكرز، ما عزّز التفاعل الدولي، كما واصلت منصة "تبادل" توسيع نطاق الوصول العالمي للمجموعة، مع انضمام سوقين جديدين إلى المنصة وتوقيع مذكرتي تفاهم مع أسواق مالية أخرى، بما يفتح آفاقاً جديدة للإدراجات المتبادلة والابتكار في المنتجات وتكامل الأسواق.

وأطلقت المجموعة "مختبر نبض الأسواق" في جامعة ليوا، وهو الثاني ضمن برنامجها للتثقيف المالي، ليكمل منصة التداول الافتراضية المطوّرة، والشراكات الأكاديمية، وحملات التوعية المالية المتخصصة.

ويوفّر السوق للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ومديري الأصول العالميين وصولاً فعالاً إلى الأسواق الأولية والثانوية، بما يعزز السيولة، ومرونة السوق، وكفاءة اكتشاف الأسعار.

كما يشهد الإقبال الاستثماري للأفراد نمواً من حيث الحجم والنضج، مدعوماً بالابتكار الرقمي وتنوّع المنتجات الاستثمارية. وأسهم إدراج خمسة صناديق استثمار متداولة جديدة خلال العام في توسيع فرص الوصول إلى إستراتيجيات استثمارية شفافة ومتنوعة، وتعزيز ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية كأكبر وأكثر أسواق الصناديق المتداولة نشاطاً في المنطقة، ليصل إجمالي عدد الصناديق المدرجة إلى 20 صندوقاً.

وتواصل التوزيعات المالية التنافسية في السوق دعم بناء الثروة على المدى الطويل، فقد أطلق السوق في ديسمبر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية، والذي يعد أول مؤشر إقليمي يركز على توزيعات الأرباح النقدية للشركات، ويضم 17 شركة عالية السيولة وزّعت أكثر من 52 مليار درهم على المستثمرين في عام 2025.

وشكّلت توزيعات هذه الشركات أكثر من 70% من إجمالي توزيعات السوق، بمتوسط على عائد المؤشر بلغ 5.28%، متجاوزاً بشكل ملحوظ متوسط العائد العالمي البالغ بين 1.5% و3%، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الدخل الثابت وتكوين رأس المال المستدام.

وخلال عام 2025 وصلت القيمة السوقية إلى 3.13 تريليون درهم مقابل 3 تريليون درهم مع نهاية عام 2024 بزيادة بنسبة 4.6%، وبلغت القيمة السوقية للشركات مزدوجة الإدراج 52.2 مليار درهم مقابل 41.4 مليار درهم مع نهاية عام 2024 بزيادة 26.2%.

ووصلت قيم التداول إلى 385 مليار درهم مقابل 342 مليار درهم خلال عام 2024 بزيادة 12.6%، فيما بلغت أحجام التداول 102 مليار سهم مقابل 90 مليار سهم خلال عام 2024 بزيادة نسبتها 13.4%.

ووصل عدد الصفقات إلى 5.6 مليون صفقة مقابل 4.6 مليون صفقة خلال عام 2024 بزيادة 22.2%.

وبلغت قيم تداولات المستثمرين الأجانب "بيع + شراء"، 299 مليار درهم مقابل 262 مليار درهم خلال عام 2024 بزيادة 13.8%، وشكلت تداولاتهم نحو 39% من إجمالي التداولات في 2025، فيما بلغت قيم تداولات المستثمرين الإماراتيين "بيع + شراء" 472 مليار درهم مقابل 422 مليار درهم خلال عام 2024 بزيادة 11.8%.

وعلى صعيد المؤسسات بلغت قيم تداولات المستثمرين المؤسساتيين "بيع + شراء" 600 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنة بـ548 مليار درهم خلال عام 2024، وشكلت تداولاتهم 78% من إجمالي التداولات في 2025، فيما بلغت قيم تداولات المستثمرين الأفراد "بيع + شراء" 167 مليار درهم مقابل 136 مليار درهم في 2024 بارتفاع 22.9%.

ووصلت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة إلى 74 مليار درهم مقابل 67 مليار درهم في 2024 بزيادة 9.4%، وأرباح الشركات المدرجة إلى حوالي 140 مليار درهم منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث من 2025 مقابل 117 مليار درهم في نفس الفترة من 2024 بزيادة نحو 19%.

وشهد السوق، خلال عام 2025، إدراج 20 ورقة مالية شملت ألفا داتا -طرح عام أولي بقيمة 600 مليون درهم في السوق الرئيسي، وأوراسكوم للإنشاءات بإدراج مزدوج- السوق الرئيسي، وساجاس للاستثمار في سوق نمو، بالإضافة إلى 3 صناديق استثمار متداولة، و8 أدوات دين 3 منها خضراء، وإدراج أول سند رقمي في المنطقة قائم على تقنية دفاتر السجلات الموزعة، و3 حقوق اكتتاب "البنك العربي المتحد، وبنك أبوظبي التجاري، وفيدلتي المتحدة للتأمين"، إضافة إلى صندوقي استثماري متداول "إدراج مزدوج من بورصة نيويورك وهو الأول من نوعه في العالم العربي".