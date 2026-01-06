"أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" ينطلق غدا

الشارقة في 6 يناير/ وام/ تنطلق غدا فعاليات "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة "، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتستمر حتى 12 يناير الجاري، وذلك برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي .

يهدف الحدث إلى تعزيز حضور الإمارة على خارطة السياحة الرياضية العالمية، والتعريف بوجهاتها ومعالمها البارزة، بجانب تنويع التجارب والأنشطة السياحية لإثراء أجندة الفعاليات في الإمارة على مدار العام ، كما يؤكد على المقومات والإمكانيات المتقدمة التي تمتلكها الإمارة لاحتضان واستضافة كبرى الفعاليات العالمية بكفاءة عالية.

ويعد كل من القطاعين السياحي والرياضي متكاملين، إذ تلعب الفعاليات الرياضية الكبرى دوراً محورياً في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب الزوار وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية، وتشير تقديرات مستندة إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى أن السياحة الرياضية تمثل نحو 10% من إجمالي الإنفاق العالمي على السياحة ما يجعلها من القطاعات الأسرع نمواً على مستوى العالم.

ويتخلل "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"، عدد من المنافسات الرياضية المميزة حيث سيشهد في 10 يناير إقامة "دوري النجوم للبادل"، حيث يتنافس لاعبون من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ"الأكاديمية العالمية للبادل" بإمارة الشارقة.

وفي 11 يناير تقام مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان "ليلة نجوم الكرة"، وتشمل مباراة ودية في كرة القدم يشارك فيها 36 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، من بينهم فابيو كانافارو وديفيد تريزيجيه وعصام الحضري وميدو وجون تيري وإيريك أبيدال وفيرناندو يورينتي وشنايدر وروبيرتو باجيو وغيرهم الكثير من أبرز أساطير الكرة العالميين.

كما تقام المباريات الختامية لبطولة "الشارقة الدولية للفوت جولف"، بمشاركة من أساطير الكرة الذين ينضمون للحدث مع المشاركين في البطولة.

ويتضمن الحدث جولات سياحية ومباريات ودية ومنافسات بطولية تُقام على أرض إمارة الشارقة، بهدف إطلاع نجوم الرياضة العالميين على ما تزخر به الإمارة من خيارات سياحية وترفيهية متنوعة وغنية.

ويشكل “أسبوع نجوم الكرة في الشارقة” إضافة نوعية للمشهد الرياضي والسياحي في الإمارة على حد السواء، وفرصة مميزة لعشاق اللعبة للاستمتاع بأمسية كروية تجمع بين المتعة والمنافسة، وتؤكد مكانة إمارة الشارقة وجهة قادرة على استضافة فعاليات رياضية متميزة تحظى باهتمام واسع إقليمي وعالمي.