عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية بين البلدين

أبوظبي في 6 يناير / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق متواصل على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على متانة العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية والحرص على تنمية أوجه التعاون والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالازدهار والرخاء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية.