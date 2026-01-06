انطلاق بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة في العين 10 يناير

العين في 6 يناير/ وام/ يفتتح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة موسمه الرياضي الجديد بإطلاق بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، وذلك خلال يومي 10 و11 يناير الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بالعين، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.

وتندرج البطولة في إطار رؤية إستراتيجية شاملة للاتحاد تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنافسية، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع جاهزية اللاعبين فنيًا وذهنيًا منذ بداية الموسم، بما ينسجم مع خطط إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وتشمل المنافسات جميع الفئات العمرية المعتمدة، من فئة الأشبال "D - "10 -11 عامًا"، وللناشئين "C -"12- 13 عامًا" والناشئين "B -"14- 5 عاما" وفئة الشباب " A - " 16 - 17 عاما"، وصولًا إلى فئة الكبار "18 عامًا فما فوق"، في خطوة تعزّز التكامل التنافسي بين مختلف الفئات العمرية.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إننا نحرص على أن تمثل أولى بطولات الموسم الجديد منصة نموذجية تجسد توجهاتنا الاستراتيجية، على مستوى اكتشاف المواهب وصقل القدرات وصناعة الأبطال، ويحمل عام 2026 أهدافًا واضحة لتطوير منظومة رياضة الفنون القتالية المختلطة، وهذه البطولة تعد نقطة الانطلاق لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف ان استعدادات الأندية والأكاديميات لهذه البطولة تعكس نضج المنظومة الفنية لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث أصبحت المشاركة قائمة على خطط إعداد مدروسة وبرامج تطوير مستمرة، فيما يظهر هذا التطور جليا في جودة المنافسات، وتنوع الأساليب، والالتزام والتفاني من اللاعبين، بما يمنح البطولة قيمة تنافسية متزايدة ويعزز دورها كمنصة رئيسية لصقل المواهب.