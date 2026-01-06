رئيسة المفوضية الأوروبية تزور سوريا والأردن ولبنان

بروكسل في 6 يناير /وام/ تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد غد، جولة في الشرق الأوسط تشمل سوريا والأردن ولبنان، في خطوة تعكس تنامي انخراط الاتحاد الأوروبي في ملفات الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إن فون دير لاين تشارك اليوم في باريس في اجتماع "تحالف الراغبين"، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى نيقوسيا، على أن تنطلق بعدها في جولتها الشرق أوسطية.

وتُعد المحطة السورية الأبرز في هذه الجولة، إذ تمثل الزيارة الأولى لفون دير لاين إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، كما تأتي بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال حقبة الأسد في مايو الماضي.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات في دمشق على دور الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة إعمار سوريا، في ظل تأكيدات أوروبية على أهمية الجمع بين التمويل وبناء القدرات المؤسسية.