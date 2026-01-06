منتخبنا الأولمبي يفتتح مشواره في كأس آسيا بمواجهة نظيره القطري

جدة في 6 يناير /وام/ يفتتح منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم يوم غد الأربعاء، مشواره في منافسات بطولة كأس آسيا بمواجهة نظيره القطري في استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر، وسوريا، واليابان.

وتقام البطولة في نسختها السابعة خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد تأهل للمشاركة في نهائيات البطولة ضمن أفضل 4 منتخبات حلت بالمركز الثاني لمشوار التصفيات، وذلك لحساب المجموعة التاسعة.

وأجرى الفريق أمس تمرينه الأول عقب وصوله إلى مدينة جدة، وذلك بقيادة المدير الفني مارسيلو برولي.