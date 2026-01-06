جيانيني: اختيار فريق الإمارات للدراجات الهوائية الأفضل عالمياً يبرز حجم إنجازاته

أبوظبي في 6 يناير/ وام/ أكد ماورو جيانيتي المدير العام والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات اكس ار جي للدراجات الهوائية ان حصول الفريق على اعتراف عالمي يتجاوز عالم الدراجات الهوائية ويبرز حجم الانجازات التي حققها الفريق يعتبر دافعا لمزيد من الانجازات للتمثيل المشرف لدولة الإمارات على الساحة العالمية.

وأشار جيانيتي في تصريح رسمي صادر اليوم عن الفريق عقب اختيار صحيفة ماركا الاسبانية لفريق الامارات اكس ار جي للدراجات الهوائية كأفضل فريق دولي لعام 2025، وكذلك حصول نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار على لقب أفضل رياضي دولي أن هذا الانجاز جاء تكريما للجهود الجماعية لدراجي الفريق وأفراد الطاقم والشركاء الذين عملوا بلا كلل على مدار العام.

وأكدت صحيفة ماركا كبرى المؤسسات الإعلامية الرياضية في إسبانيا وإحدى أكثر المنصات تأثيراً في الرياضة العالمية، أن فريق الإمارات اكس ار جي تقدم على عمالقة الرياضة العالمية مثل باريس سان جيرمان وفريق ماكلارين للفورمولا 1.

وكان فريق الامارات اكس ار جي قد انهى الموسم الماضي بتحطيم رقما قياسيا بالوصول إلى 95 انتصارا وهو أعلى عدد انتصارات يحققه فريق في موسم واحد، من خلال اسهام 20 من دراجيه في الوقوف على منصات التتويج خلال 2025، فيما نال الفريق صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للعبة للعام الثالث على التوالي.