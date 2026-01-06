صقر غباش يلتقي عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي

أبوظبي في 6 يناير/ وام / استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، سعادة يورغن واربورن عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يجسد الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد البرلماني والاقتصادي.

حضر اللقاء سعادة كل من: سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، والدكتور مروان المهيري وخالد عمر الخرجي ، وميرة سلطان السويدي، أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .

وأكد معالي صقر غباش، أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وتمثل امتدادا لمسار طويل من العلاقات الإيجابية والفاعلة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وهي علاقات تحظى باحترام متبادل وتقوم على أسس الحوار والتفاهم .لافتا الى أهمية هذه الزيارة لما تعكسه من عمق التواصل المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وما تحمله من دلالات واضحة على ترسّخ مسار الحوار البرلماني، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والتجارية ذات الأولوية المشتركة.

وأشار معاليه الى أن العلاقات الإماراتية–الأوروبية، تجاوزت مرحلة الطابع التقليدي للتعاون، وانتقلت إلى مسار شراكة استراتيجية ناضجة تقوم على المصالح المتبادلة والقدرة على تقديم نتائج عملية. مشيرا إلى الدور البرلماني، ولا سيما في اللجان الاقتصادية والتجارية، باعتباره عنصراً مهما في تهيئة البيئة السياسية الداعمة لإنجاح هذه الشراكة، وتحويلها من تفاهمات سياسية إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم الجانبين.

ونوّه معاليه إلى أهمية الزيارات الثنائية على مختلف الصعد، مشيرا إلي الزخم الإيجابي الذي أحدثته الزيارة الأخيرة لرئيسة البرلمان الأوروبي إلى دولة الإمارات ، وما رافقها من لقاءات رسمية وجلسة برلمانية خاصة في المجلس الوطني الاتحادي، والتي شكّلت محطة نوعية أكدت جدية الطرفين في الارتقاء بالعلاقة البرلمانية من إطار التواصل العام إلى مستوى أكثر تنظيماً وفاعلية، ويدعم الثقة بين المؤسسات، ويعزّز قدرة الشراكة على التحول إلى نتائج ملموسة .

بدوره أكد عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي أهمية هذه الزيارة وما تضمنته من لقاءات وما جرى خلالها من مناقشات، مشيدا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وبما وصلت إليه من تقدم على مختلف المستويات، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تنمية المصالح الاقتصادية وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجانبين.