شرطة رأس الخيمة تستعرض المشروع التحولي لمنظومة القبة الأمنية المتكاملة

رأس الخيمة في 6 يناير / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مشروع منظومة القبة الأمنية المتكاملة الذي يمثل أحد أهم المشاريع التحولية الكبرى لتعزيز استدامة تنافسية جودة الحياة الأمنية في الإمارة وذلك بهدف إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان أمن الطرق وسلامتها، وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة، واستنادًا لأفضل الممارسات الشرطية المحلية والدولية.

يأتي مشروع القبة الأمنية بوصفه منظومة أمنية متكاملة توظف أحدث تقنيات المراقبة الذكية والتحليلات المتقدمة للبيانات، من خلال تحليل البيانات وربطها والعمليات التشغيلية في منصة واحدة، واعتماد تقنيات حديثة توفر تغطية شاملة ومتكاملة للطرق والمناطق الحيوية بالإمارة، وهو ما سوف يعزز من القدرة على توفير البيانات المطلوبة للتنبؤ بالمخاطر، ورفع مستوى الجاهزية والاستباقية وسرعة الاستجابة للقطاعات الشرطية كافة.

وأكد العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية أن المشروع يدعم توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي، ويتمتع برؤية استشرافية مستقبلية متمثلة بـــ تعزيز المنظومة الأمنية الذكية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز المرونة المؤسسية لمواكبة التطور في الأساليب الإجرامية الحديثة، وبالتالي تعزيز عملية الاستباقية للتصدي لها، والحد منها على المستوى المحلي والدولي.

وأكد العميد طارق بن سيف أن المشروع نُفّذ على مراحل زمنية محددة، ويرتكز على آلية عمل متكاملة وُظّفت خلالها عملية التخطيط والذكاء الإستراتيجي، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر، وإدارة التغيير؛ لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية، والتنسيق والتكامل بين القطاعات الشرطية وفرق العمل الجنائية والمرورية والعملياتية كافة، من خلال منصة رقمية واحدة، حيث تسعى شرطة رأس الخيمة من خلال هذا المشروع لتحقيق مستهدفات المؤشرات التنافسية الجنائية والمرورية على مستوى الدولة، وتعزيز مستوى الأمن والأمان لأفراد المجتمع وشرائحه كافة.