ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين في غامبيا إلى 31 قتيلاً

بانجول في 6 يناير /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب في غامبيا كان يقل نحو 200 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل منطقة جيناك، إلى 31 قتيلاً.

وأفادت إدارة الهجرة في غامبيا في بيان لها اليوم، أن القارب كان قد غادر منطقة جيناك في وقت متأخر متجهًا نحو جزر الكناري الإسبانية، في إطار الهجرة غير الشرعية، ويرجح أنه اصطدم بحاجز رملي تحت الماء، مما أدى إلى غرقه.

وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي، نُقل 23 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، لافتًا إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة.

