"الشارقة للتراث" يثري مهرجان الآداب بإصداراته القيمة

الشارقة في 6 يناير / وام / يشارك معهد الشارقة للتراث في النسخة الثانية من مهرجان الشارقة للآداب الذي يستمر حتى 11 يناير الجاري في ساحة المدينة الجامعية.

ويحتضن جناح المعهد نخبةً واسعةً من أحدث إصداراته المتخصصة في التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي والتي تجاوزت 1100 عنوان تنوعت بين الدواوين الشعرية والذخائر الشعبية والموسوعات التراثية والمعاجم المتخصصة إلى جانب السلاسل النوعية والمجلات والمنشورات الدورية.

كما يقدم المعهد عبر جناحه مجموعةً من الكتب الأكاديمية المتخصصة التي تتناول التراث الشفهي والحرف التقليدية وفنون الأداء الشعبي والعمارة القديم، واللباس التقليدي إلى جانب مؤلفات توثق السير الشعبية الإماراتية والعربية في إطار يسعى إلى ربط الأجيال المعاصرة بذاكرتها الثقافية وترسيخ قيم الهوية والانتماء عبر المعرفة المكتوبة.