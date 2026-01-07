نادي الإمارات العلمي يحصد 30 جائزة عالمية خلال 2025 ويعزّز حضور الدولة دوليا

دبي في 7 يناير /وام/ شارك نادي الإمارات العلمي خلال عام 2025، في 11 فعالية محلية تنوعت بين مسابقات ومعارض وبطولات ومؤتمرات علمية، إلى جانب 7 مشاركات دولية في خمس دول شملت الولايات المتحدة الأمريكية والكويت وماليزيا وسويسرا وجمهورية مصر العربية، ما عكس اتساع الحضور الخارجي للنادي وتنامي مكانته على خارطة العمل العلمي الدولي.

وحصد النادي خلال العام المنصرم 30 جائزة، توزعت بين 13 ميدالية ذهبية و5 فضية و4 برونزية و8 جوائز خاصة، في مجالات الروبوت والابتكار العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

ونفذ النادي، في الإطار التعليمي والمجتمعي، برامجه الموسمية الصيفية والشتوية بمشاركة 570 طالبا وطالبة، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش علمية ودورات نوعية متقدمة استفاد منها 60 منتسبا، شملت الذكاء الاصطناعي والروبوتات والنمذجة ثلاثية الأبعاد والكيمياء والكهرباء والإلكترونيات والأمن السيبراني.

وسجل النادي حضورا لافتا في المعارض الدولية للعلوم والهندسة والبطولات العالمية للروبوت، حيث مثّل طلبته دولة الإمارات بأبحاث مبتكرة ومشاريع تقنية متقدمة في مجالات البرمجة والهندسة والتصميم، وأظهروا قدرة عالية على المنافسة في كبريات المحافل العلمية العالمية، بما يعزز مكانة الدولة في مجالات الابتكار العلمي والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

كما حقق النادي إنجازا نوعيا بحصول طلبته على 13 ملكية فكرية خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي الملكيات إلى 25، في مؤشر على جودة المخرجات العلمية. وشهد العام توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة ونادي الإمارات العلمي لدعم الابتكار والملكية الفكرية، إضافة إلى مشاركة النادي في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، تأكيدا على حضوره المؤسسي العالمي.

وقال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، إن هذه الإنجازات هي ثمرة دعم مؤسسي متواصل وإيمان بدور العلم في بناء الإنسان الإماراتي، فيما أوضح الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي أن حصاد 2025 هو امتداد لمسيرة وطنية راسخة تعزز استدامة العمل العلمي وتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في صناعة مستقبل الدولة.