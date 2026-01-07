"AGMC" شريك إستراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

دبي في 7 يناير/ وام / أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام "AGMC" الوكيل المعتمد لسيارات مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، كشريك إستراتيجي للنقل للنسخة الرابعة من القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في جميرا أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومتحف دبي للمستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع AGMC إلى إطلاع جمهور قمة المليار متابع على التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل ودور كبرى الشركات العالمية في تطويره وتقدمه، وتعكس سعي القمة في إظهار أحدث الابتكارات والتقنيات التي تميز سيارات المستقبل، وتوفير تجارب استثنائية، سواء في القيادة أو التكنولوجيا المبتكرة.

ويستهدف AGMC إبراز فلسفة BMW التي تركز على الابتكار والأداء والتصميم، بما ينسجم مع أهداف قمة المليار متابع في بناء بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، والتكامل بين أحدث الاتجاهات التقنية وصناعة المستقبل.

وقالت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: تجسد شراكتنا مع AGMC التكامل بين صناعة المحتوى الإبداعي والابتكار التكنولوجي المتقدم، بما يتيح لأكثر من 15 ألف صانع محتوى يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع من مختلف أنحاء العالم، ولأكثر من 30 ألف شخص سيحضر النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، الاطلاع على تكنولوجيا وحلول التنقل الذكي التي تقدمها "BMW"، وتمكنهم من تقديم قصص تعكس الابتكار والتفوق التقني والهندسي في مستقبل صناعة السيارات.

من جانبه، قال حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي لـ AGMC: يسعدنا أن نكون شركاء النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، حيث تشكل هذه الشراكة فرصة مثالية لنا للمساهمة في تعزيز نمو اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه إبراز دعمنا للاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.

وأضاف: لا يقتصر هدفنا على توفير دعم التنقل لضيوف وزوار القمة، بل نسعى لأن نشكل مصدر إلهام لصناع المحتوى يدفعهم لتطوير محتوى هادف يعزز تقدم القطاع.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، وتشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، وأكثر من 150 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من مختلف أنحاء العالم.

واعتمدت القمة لنسختها الرابعة العديد من المبادرات العالمية الجديدة، والتي تشمل، أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار وذلك بالتعاون مع شركة Google، وإطلاق برنامج "مسرعات المؤثرين"، ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، والذي ينظمه ويدعمه مقر المؤثرين بالتعاون مع شركة 500 جلوبال، وكذلك أعلنت قمة المليار متابع عن استحداث جناح خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.