أشواط حافلة بالإثارة في أول أيام العامة مفتوح ببطولة فزاع

دبي في 7 يناير/ وام / انطلقت أشواط فئة العامة مفتوح وسط منافسة قوية ومشاركة خليجية واسعة في أول يومين من منافسات فئتي "جير تبع" و"جير شاهين"، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية التلواح، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة من الصقارين، وتجاوز أعداد الطيور المشاركة حاجز 1000 طير منذ انطلاق الحدث، في ظل توقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة.

وشهدت فئة العامة مفتوح حضورا لافتا لصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ما أضفى أجواء تنافسية مميزة على البطولة التي تمثل إحدى أبرز منصات صون رياضة الصقارة وتعزيز حضورها بين الأجيال.

وفي أشواط جير تبع، توج فريق الميدان بشوط رمز الفرخ بالطير مرشح بزمن 16.583 ثانية، تلاه فريق دبي بالطير 160 بزمن 16.582 ثانية، فيما حل عبد الله خلفان القبيسي ثالثا بالطير الأورنجي بزمن 16.890 ثانية. كما تفوق القبيسي في شوط رمز الجرناس بالطير مزعج بزمن 16.782 ثانية، وجاء فريق الصيرمي ثانيا وثالثا بالطيرين تي27 ومشاكل.

وفي أشواط جير شاهين، حقق عبد الله خلفان القبيسي شوط رمز الفرخ بالطير مسعور بزمن 16.708 ثانية، تلاه فريق دبي بالطير أر16، فيما عاد القبيسي ليحل ثالثا بالطير مرعب. كما كسب فريق الميدان شوط رمز الجرناس بالطير عجيب، وجاء فريق دبي ثانيا وثالثا بالطيرين الأسمر وتجوري. وفي شوط البرقع الذهبي فرخ، تفوق القبيسي محققا المركزين الأول والثاني، وجاء راشد حميد المنصوري ثالثا.

وتتواصل المنافسات غدا الخميس بإقامة أشواط بيور جير، على أن تقام في اليوم التالي أشواط القرموشة.

وأكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور أن الإقبال المتزايد يعكس نجاح البطولة في استقطاب صقارين جدد، مشيرا إلى أن تراكم الخبرات وارتفاع الوعي الفني أسهما في تقديم مستويات قوية تعزز مكانة بطولة فزاع كإحدى أبرز البطولات التراثية في المنطقة.