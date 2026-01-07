"أدنوك" تعلن اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع تطوير الغاز العميق في حقل "صرب"

أبوظبي في 7 يناير / وام / أعلنت "أدنوك" اليوم، اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" في المشروع الإستراتيجي لتطوير الغاز العميق في حقل "صرب"، الواقع ضمن امتياز "غشا" البحري في أبوظبي.

ومن المخطط أن يبلغ الإنتاج اليومي للمشروع قبل نهاية العقد الحالي 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وهو ما يكفي لإنتاج طاقة توفر احتياجات أكثر من 300 ألف منزل من الكهرباء يوميا.

وسيجري استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في عمليات هذا المشروع المتطور تقنياً، الذي سيتم تشغيله عن بُعد من جزيرة أرزنة، ليستفيد من البنية التحتية الموجودة فيها لرفع الكفاءة وتعزيز السلامة.

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": يسرنا تأكيد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في المشروع الإستراتيجي لتطوير الغاز العميق في حقل "صرب" الواقع ضمن امتياز غشا، والذي يساهم في تعزيز مساعينا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الغاز المتميزة في أبوظبي، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي، ويعزز دورها كمصدِّر موثوق للغاز إلى الأسواق العالمية، وسيستفيد المشروع من أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما سيعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التكامل عبر البنية التحتية البحرية لأدنوك لرفع الكفاءة وخلق وتعزيز القيمة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير الغاز العميق في حقل "صرب" يقع على بُعد 120 كيلومتراً من شواطئ أبوظبي، ويتشكل من منصة بحرية جديدة تضم أربعة آبار لإنتاج الغاز، تتصل بجزيرة داس، حيث سيتم ربط الغاز بمرافق "أدنوك للغاز" لمعالجته في مراحل التطوير والإنتاج، مما يُعزز التكامل مع المشروعات الأخرى التابعة لـ "أدنوك".