خبراء وصناع محتوى في قطاع السياحة يستعرضون خبراتهم خلال قمة المليار متابع

دبي في 7 يناير/ وام / تستضيف قمة المليار متابع، نخبة من الخبراء وصناع المحتوى في مجالات السياحة والسفر على مستوى العالم، الذين يجتمعون معاً ليتقاسموا مع جمهور النسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الحالي في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف"، خبراتهم المتراكمة ويقدموا مجموعة من أبرز النصائح والإرشادات التي تهم كل مسافر حول العالم، في جلسات حافلة بالإلهام والمعرفة.

وينضم هؤلاء الخبراء وصناع المحتوى المتخصصون بالسفر والسياحة، إلى كوكبة من المتحدثين يمثلون قطاعات متعددة من صناع المحتوى الرقمي، ورواد الأعمال وأبرز المؤثرين في الوطن العربي والعالم، يستعرضون خبراتهم وتجاربهم في جلسات حوارية ونقاشات وورش عمل تفاعلية وطاولات مستديرة أمام مجموعة واسعة من الجمهور، بما يسهم في تطوير صناعة المحتوى، وتحفيز صناع المحتوى الموهوبين لابتكار أعمال مؤثرة وهادفة، تواكب التحولات السريعة في الإعلام الرقمي، وتدعم اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في قمة المليار متابع: جيرمي جونسي، الذي يتابعه أكثر من 50 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيوتيفول ديستينيشنز"، التي اختارتها مجلة "فاست كومباني" كواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم.

وناثان "نيت" بارتلينغ، المعروف على نطاق واسع باسم "ماي ميت نيت"، وهو صانع محتوى ومخرج أمريكي مقيم في تايلاند مع أكثر من 25 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، يشتهر نيت بمغامراته التي تمزج بين الإبداع وسرد القصص والاستكشاف الثقافي.

ومن المشاركين في القمة أيضاً، صانع المحتوى البحريني عمر فاروق، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويعتبر من أكثر المؤثرين مشاهدة في المنطقة مع أكثر من 18 مليون متابع، ويشارك شغفه بالسفر والمغامرة، ويقدم تجارب حياتية حقيقية للتواصل مع الناس تبرز التأثير الثقافي والاجتماعي من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتحدثين في القمة، عمار قنديل، صانع المحتوى الشهير الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص على منصات التواصل، وهو رائد أعمال، ومؤسس مشارك لقناة Yes Theory على منصة يوتيوب، وتقدم تجارب غامرة تحث على التواصل واستكشاف آفاق إبداعية جديدة.

وخبيب كواس، وهو صانع أفلام ومدون سياحي يدمج بين الإبداع وحب المغامرة والاستكشاف، يمتلك أكثر من 12 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويشتهر بتقديم قصص تعكس التجارب الثقافية الغامرة، ووثق مغامراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، من القرى الأفريقية النائية وصولاً إلى المدن الآسيوية عالية التقنية، مع تسليط الضوء على التواصل الإنساني والاستدامة وجمال الطبيعة.

ويحضر في القمة أيضاً الشريكان بريا وسيد، اللذان تفرغا للسفر وسرد القصص لبناء الجسور بين الثقافات وإلهام الشباب حول العالم، ويتابعهما أكثر من 13 مليون متابع.

ومراد عثمان وناتالي عثمان، مع أكثر من 4 ملايين متابع، ابتكر مراد عثمان مشروع FollowMeTo # العالمي الشهير، الذي يقدم من خلاله سلسلة تجارب سياحية لرحلات استثنائية إلى وجهات مذهلة.

ومايك كوري، والذي يتابعه أكثر من 4 ملايين متابع، هو مبتكر قناة "فيراليس آند فار" التي يتشرك فيها أكثر من 3 ملايين شخص، وحققت أكثر من مليار مشاهدة.

ومن المتحدثين كذلك تايو آينا وهو صانع محتوى سفر وأسلوب حياة شهير، ورائد أعمال، ومخرج أفلام، ومعلم، يتمتع بجمهور عالمي ويحظى بأكثر من 2 مليون.

وجاكاتاي أوزديمير ، صانع المحتوى الذي يقدم مغامرات ثقافية هادفة من أكثر من 80 دولة، ويتابعه نحو 1.3 مليون متابع.

وبين موريس، صانع المحتوى على يوتيوب مع أكثر من مليون متابع، الذي يقدم تجارب غريبة ورائعة من مختلف أنحاء العالم.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، وتشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، وأكثر من 150 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من مختلف أنحاء العالم.