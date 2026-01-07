سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة الـ 60

الشارقة في 7 يناير/ وام / ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الشارقة، اليوم ، الاجتماع الـ 60 للمجلس، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس معرباً عن سعادته باستمرار الجهود الفاعلة لتحقيق التقدم الذي تنشده الجامعة من خلال مختلف الأصعدة الأكاديمية والبحثية والإدارية والذي أثمر عن تبوء الجامعة مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية في مختلف المجالات.

وأثنى سمو رئيس جامعة الشارقة على الإنجازات النوعية التي حققتها الجامعة في مسيرتها الأكاديمية، وتمكنها من المحافظة على مكانتها الرفيعة ضمن مصاف الجامعات المتميزة، وذلك عبر التحديث المتواصل للبُنى والبرامج والمبادرات البحثية وملاءمة البرامج التعليمية للمستجدات الدولية والتطورات التقنية المعاصرة، بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية وكفايات العصر الحديث عصر التكنولوجيا وتطلعات الأجيال الشابة.

واعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة ممن أكملوا متطلبات التخرج بنهاية فصل الصيف 2024-2025م وفصل الخريف 2025-2026م، حيث بلغ العدد الكلي للخريجين (1607) خريجاً وخريجة منهم 1213 في درجة البكالوريوس، و4 في دبلوم الدراسات العليا، و314 في درجة الماجستير، و76 في درجة الدكتوراه.

واعتمد المجلس إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية المستحدثة الرائدة، والتي تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتواكب التقدم التقني المتسارع، وتسهم في إعداد الكوادر المؤهلة للمشاركة في التنمية الشاملة بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمنطقة، وتشمل هذه البرامج: دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، ودكتوراه الفلسفة في التحول الرقمي، ودكتوراه الإقامة في طب الأسنان، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الطبية الحيوية والرعاية الصحية، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير في العلوم والتكنولوجيا الكمية.

واعتمد المجلس تأسيس مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي سيركز على تطوير الأبحاث التطبيقية المتقدمة في حقل الذكاء الاصطناعي واستخداماته العملية في مجالات التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب الشراكات الإستراتيجية، والذي سيعمل كمنصة مركزية للجامعة بهدف الإشراف والتوجيه الإستراتيجي والتنسيق المؤسسي لتطوير وتقييم واستدامة الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المعنية الخارجية، وضمان مواءمة أنشطة الشراكات الاستراتيجية مع رسالة الجامعة ورؤيتها وخطتها الإستراتيجية.

ووافق المجلس على اختصار المدة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، إلى خمس سنوات، كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة لبرنامج التعليم العام، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التربوية الحديثة والارتقاء بفاعلية البرامج الدراسية، كما اعتمد المجلس الإطار المحدّث للحوكمة الجامعية إلى جانب الهيكل التنظيمي المحدّث بهدف تعزيز الشفافية والمراجعة ورفع مستوى آليات صنع القرار على مختلف المستويات الإدارية بالجامعة.

واطلع المجلس على تقرير البحث العلمي بالجامعة وخطط التطوير المستمر للبيئة البحثية وعدد من التقارير الخاصة بالمراكز الجديدة في البحث العلمي والتصنيفات والاعتمادات الأكاديمية الوطنية والدولية لبرامج الجامعة، بالإضافة إلى النسخة المحدثة من إستراتيجية الجامعة للفترة 2024-2030 "إيدج EDGE"، وهي الإستراتيجية القائمة على أربع دعائم أساسية وهي: تعزيز التوطين في الوظائف الأكاديمية والإدارية، والتحول الرقمي الشامل، وتعميق التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة والخريجين.

واعتمد المجلس ترقية 21 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، منهم 11 إلى رتبة أستاذ، و10 إلى رتبة أستاذ مشارك، كما استعرض عددا من التقارير شملت: المراجعة الخارجية للجامعة، ولجنة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، إلى جانب تقرير التوطين ضمن إستراتيجية الجامعة 2024-2030.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير قدمه الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، تضمن استعراضاً شاملاً لأداء الجامعة ومنجزاتها خلال الفترة السابقة، كما استعرض إنجازات الخطة الإستراتيجية والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والانفتاح المجتمعي والعلاقات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس المجلس كل من: الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتورة محدّثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس الجامعة، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتور عبيد بن بطي المهيري العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا، والدكتورة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً.

كما حضر الاجتماع كل من: الدكتور جاك فيرمونت رئيس جامعة أوتاوا في كندا، والدكتور ألكساندر كوليشوف رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا في روسيا، والدكتور محمد حمدي بن عبدالشكور مدير جامعة مالايا في ماليزيا، والدكتور باول أوبرن نائب رئيس جامعة ماك ماستر الكندية، والدكتور مارتن بيستارو نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الإستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض في بريطانيا، والدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والدكتور أسامة الخطيب أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، والأستاذ الدكتور تان إنغ تشي رئيس جامعة سنغافورة الوطنية في سنغافورة.