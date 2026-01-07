كلية دبي للسياحة تخرّج 2400 مرشد سياحي خلال 5 أعوام

دبي في 7 يناير/ وام / تحتفي كلية دبي للسياحة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالعام الخامس على إطلاق برنامج المرشد السياحي، المبادرة الافتراضية التي نجحت في تدريب وتخريج أكثر من 2,400 مرشد سياحي مرخص من أكثر من 50 جنسية للارتقاء بتجارب الزوار في جميع أنحاء دبي.

ودعت كلية دبي للسياحة المواطنين والمقيمين المهتمين بمجال الإرشاد السياحي للانضمام إلى برنامج "المرشد السياحي"، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بالتدريبات اللازمة وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة للحصول على رخصة المرشد السياحي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتُعد هذه الرخصة الوثيقة الرسمية الوحيدة في الإمارة التي تخوّل حامليها العمل كمرشدين سياحيين ضمن الشركات السياحية المسجلة في دبي، بما يتيح لهم مرافقة الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجربة غنية تعكس تنوع دبي الثقافي وتدعم نمو قطاعها السياحي.

ويأتي برنامج "المرشد السياحي" ليواكب النمو المتسارع في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي، واحتياجات قطاعي السياحة والضيافة، لاسيما مع استمرار الإمارة في تحقيق معدلات نمو قياسية في هذا المجال لسنوات متتالية، حيث استقبلت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 أكثر من 17.55 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

ويستقبل برنامج "المرشد السياحي" طلبات المتقدمين من المواطنين والمقيمين في الدولة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ويتميز البرنامج بنظام تدريبي شامل ومرن عبر الإنترنت، مما يتيح للمشاركين استكمال المتطلبات التعليمية بكفاءة وفقاً لجدولهم الزمني الخاص، ويتوفّر التدريب حالياً باللغتين الإنجليزية والماندرين.

وقالت مريم سلطان المعيني، نائب الرئيس، التوطين والإرشاد السياحي في كلية دبي للسياحة، إن البرنامج نجح في تأهيل وترخيص آلاف المرشدين الذين لعبوا دوراً محورياً في إبراز المقومات والتجارب السياحية المتميزة لدبي أمام زوارها الدوليين، ونظراً لكون قطاع السياحة محركاً رئيسياً لاقتصاد دبي، فإن نجاحه المستدام لا يُقاس فقط بأعداد الزوار، بل بجودة تجاربهم مؤكدة الدور الإستراتيجي للمرشدين السياحيين، باعتبارهم يلعبون دوراً محوريًا في إبراز جوهر دبي وطابعها الفريد.