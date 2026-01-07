"لينوفو" الصينية تكشف عن مساعد الذكاء الصناعي "كيرا"

لاس فيجاس في 7 يناير/ وام / أعلنت شركة "لينوفو" الصينية خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيجاس عن إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي "كيرا"، الذي تم تطويره لربط أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز مع هواتف موتورولا من خلال ذاكرة موحدة توفر تجربة متكاملة تشبه النظام البيئي لشركة "آبل".

وصرح دان ديري، مدير الشركة، أن هذا الابتكار لا يمثل مجرد مساعد تقني تقليدي، بل يقدم مفهوماً جديداً للذكاء الاصطناعي يعمل مع المستخدم بشكل طبيعي ومتواصل عبر مختلف الأجهزة، متجاوزا حدود الأدوات التقنية المعتادة.

-خلا-