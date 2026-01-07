تواصل منافسات "شاعر المليون" على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي

أبوظبي في 7 يناير/ وام / أسفرت الحلقة الحادية عشرة من برنامج "شاعر المليون" التي أقيمت مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، عن تأهل الشاعرين حسام بن فَيّاح من المملكة العربية السعودية وصاهود زيد الرضيان من دولة الكويت، إلى قائمة الـ 12، بعد حصول كلٍّ منهما على 48 درجة من 50، فيما خطف الشاعر عيد فهيد الشمري من المملكة العربية السعودية بطاقة التأهُّل بتصويت الجمهور عن الحلقة المباشرة السابقة، حيث حصل على 75 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور، وذلك في ثالث أمسيات المرحلة الثانية من البرنامج "مرحلة الـ24".

وقدّم الشعراء الستة المشاركون في الحلقة قصائد رئيسية، ثم خاضوا تحدّي المعيار الثاني الذي قام في هذه الحلقة على كتابة بيتين بنظام "المثلوث" على أسلوب "الشقر" ، وهو ما اعتبرته لجنة التحكيم مغامرة فنية صعبة نجح الجميع في اجتيازها بإجادة لافتة.

جاءت درجات الشعراء الستة متقاربة، حيث حصل الشاعران المتأهلان على 48 درجة، ونال ثلاثة شعراء 47 درجة، وهم: حمد عويد العنزي (الكويت)، وواصف علي الشمري (سوريا)، ووضاح الكايد العدوان (الأردن)، بينما حصل الشاعر عامر العايذي (السعودية) على 44 درجة، لتُحال حظوظ الشعراء الأربعة إلى تصويت الجمهور في الأسبوع المقبل، وسط تأكيد من اللجنة على أن الفوارق كانت بسيطة جداً، وأن جميع شعراء الحلقة نجوم على مستوى النص والأداء.

وجرت الحلقة الثالثة من مرحلة الـ24 بحضور سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية بدر صفوق وتركي المريخي، ولفيف من المسؤولين، وجمهور كبير من محبي الشعر النبطي، وذلك ضمن البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد" ويُبث مباشرة عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة".