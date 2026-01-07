الشارقة..إطلاق إذاعة تعاونية لتعزيز التواصل المؤسسي

الشارقة في 7 يناير/ وام / أطلقت تعاونية الشارقة إذاعتها الداخلية في خطوة تعكس توجه التعاونية نحو بناء قناة تواصل قريبة ومستدامة تدعم رسائل التعاونية وقيمها على المدى الطويل.

حضر حفل الإطلاق الذي أُقيم اليوم في مركز الرحمانية بالشارقة سعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وسعادة ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة وممثلي الجهات الحكومية في الشارقة حيث تعرّف الحضور على أهداف الإذاعة ودورها في تعزيز الهوية المؤسسية.

وأكد سعادة ماجد سالم الجنيد أن إطلاق إذاعة تعاونية الشارقة يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى تطوير قنوات الاتصال داخل التعاونية، مشيراً إلى أن الإعلام الداخلي يُعد ركيزة أساسية في بناء مؤسسة متماسكة وقادرة على نقل رسائلها بوضوح وشفافية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس حرص التعاونية على الاستثمار في أدوات تواصل حديثة تعزّز الانتماء المؤسسي وتسهم في دعم الأداء العام وتحقيق التكامل بين مختلف فرق العمل.