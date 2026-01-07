تراجع معدل التضخم في النمسا إلى أقل من 4%

فيينا في 7 يناير/ وام / انخفض معدل التضخم في النمسا بشكل طفيف في شهر ديسمبر إلى 3.8%، متراجعاً إلى أقل من 4.0%، لأول مرة منذ يوليو 2025، وسط توقعات باستمرار تراجع معدل التضخم خلال العام الجديد 2026.

وأعلنت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء النمساوية، عن حدوث تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار في نهاية العام المنقضي 2025، لا سيما أسعار قطاع الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 9.0% في ديسمبر، مقارنة بزيادة بلغت 10.9% في شهر نوفمبر، موضحة أن أسعار الوقود كان لها تأثيراً مثبطاً على معدل التضخم، بينما ظلت أسعار الكهرباء عند مستويات مرتفعة.

وأوضحت المسؤولة النمساوية أن قطاع الخدمات كان المحرك الأقوى للتضخم، بسبب ارتفاع أسعار منتجاته بنسبة 4.4% في ديسمبر، بالتزامن مع تسارع وتيرة ارتفاع أسعار قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، التي شهدت ارتفاعًا أعلى من المتوسط ​​بلغ 4.1% في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 3.6% في نوفمبر.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في النمسا، تراجع معدل التضخم خلال العام الحالي، إلى نسبة تتراوح ما بين 2.5% و 2.6%، بعدما سجل التضخم نسبة بلغت نحو 3.5% في العام الماضي 2025، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.