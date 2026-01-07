6 منافسات دولية فئة "5 نجوم" في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز بأبوظبي

أبوظبي في 7 يناير/ وام / تنطلق بعد غد الجمعة منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، فئة "الخمس نجوم"، وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين وأخرى من فئة النجمة لخيول القفز الصغيرة، وتستمر حتى 11 يناير الحالي، بنادي أبوظبي للفروسية.

وكشفت اللجنة المنظمة أن الفعاليات تتضمن 3 منافسات دولية في مقدمتها الحدث الرئيسي، بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، وتشتمل على 6 دوليات على مدار 3 أيام، بواقع منافستين في كل يوم إبتداءاً من بعد غد الجمعة وتختتم الأحد.

وأكدت أن الفعالية الرئيسية من فئة الخمس نجوم، إحدى أبرز البطولات العالمية تصنيفاً في رياضة الفروسية، بمشاركة نخبة فرسان القفز من أصحاب التصنيف الدولي الرفيع، بالإضافة إلى أن البطولة في نسختها الـ15، أول لقاء دولي يجمع فرسان القفز على أرضية الميدان الرملي في النادي، بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي للفروسية كأول ميدان هجين (داخلي وخارجي) عالميا.

وأوضحت أن المنافسة الأولى من بطولة الكأس ستقام بمواصفات المرحلتين، بحواجز 145 سم، والتالية من فئة الوزن الثقيل على حواجز الـ150 سم، وصولاً إلى الارتفاع 160 سم، في منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز في ختام الحدث، ومجموع جوائز منافساتها 718 ألف يورو.

وأشارت إلى تزامن بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين مع الحدث الرئيسي، وتتألف من 7 منافسات متنوعة المواصفات الدولية، بمعدل منافستين في كل يوم تبدأ بعد ظهر يوم غد الخميس بمنافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ130 سم، وتختتم الأحد أيضاً بمنافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم، ومجموع جوائزها 74 ألف يورو.

ونوهت إلى إقامة بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، وتشهد 4 منافسات تختتم غدا الخميس، بمواصفات المرحلتين الخاصة، للخيول عمر 6 سنوات على حواجز الـ120 سم، ولعمر 7 سنوات على حواجز الـ125 سم، والمنافسة الثانية لكل فئة عمرية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، لخيول القفز عمر 6 سنوات على حواجز الـ125 سم، وللخيول عمر 7 سنوات على حواجز الـ130 سم، ومجموع جوائزها 20 ألف يورو.