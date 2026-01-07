"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تنفذ أولى جولاتها التعريفية لمشروع "جيران النبي" بخورفكان

الشارقة في 7 يناير/ وام / نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أولى جولاتها في العام الجديد لمشروع وقف "جيران النبي"، من خلال مشاركة تعريفية في إدارة شرطة المنطقة الشرقية بمركز شرطة خورفكان الشامل، وذلك في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية ونشر الوعي المجتمعي برسالة الوقف.

واستعرضت المؤسسة خلال الجولة أهداف مشروع "جيران النبي" في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، إلى جانب التعريف برسالة المؤسسة ومبادراتها الإنسانية والتنموية، ودور المشروع في دعم استدامة العمل الإنساني وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأكدت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، أن الجولات التعريفية تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ العمل الإنساني المستدام، مشيدة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة كنموذج ناجح للشراكة المؤسسية.

من جانبه، أكد العقيد الدكتور وليد خميس اليماحي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن دعم شرطة الشارقة لهذه المبادرات يجسد توجهات إمارة الشارقة في تعزيز قيم العطاء والتكافل الإنساني، مثمناً جهود المؤسسة في تنفيذ مبادرات تسهم في تمكين الأبناء ورعاية أسرهم.

وتواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تنفيذ جولاتها التعريفية وتوسيع شراكاتها المجتمعية، بما يعزز الوعي بمشروع وقف «جيران النبي» ويحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.