معرض الشارقة العقاري 2026 يجمع 120 شركة تعرض 200 مشروع تطويري جديد

الشارقة في 7 يناير / وام / أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة مشاركة أكثر من 120 عارضا من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري ونخبة من أهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، يعرضون 200 مشروع عقاري ما يعكس المكانة الرائدة للمعرض كمنصة إستراتيجية للتطوير والاستثمار العقاري.

ويأتي انعقاد الحدث في وقت يشهد فيه القطاع طفرة نوعية في إمارة الشارقة، إذ كشفت دائرة التسجيل العقاري عن تحقيق تداولات نقدية بلغت 44.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنمو تجاوز58.3% في واحدة من أعلى نسب النمو التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، في حين سجلت النسخة السابقة من المعرض صفقات بقيمة 4.3 مليار درهم بنمو فاق 207 % مقارنة بعام 2024، ومشاركة أكثر من 110 عارضين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر غرفة الشارقة بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وسعادة سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، ونواف عبيد الرئيس التنفيذي لمعرض "الشارقة العقاري -إيكرس"، وسعادة سالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي رعاة المعرض.

ويتيح معرض الشارقة العقاري "إيكرس" الذي يمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع ويستقطب سنوياً أكثر من 15 ألف زائر ومستثمر من داخل الإمارات وخارجها، أمام الشركات المشاركة إطلاق مشاريعها العقارية النوعية، بالإضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية التي تتنوع ما بين العقارات السكنية والأراضي التجارية والصناعية سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، حيث تتنافس الشركات التي تضم كبار المطورين والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة المشاريع والعقارات والجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية والتأمين العقاري في تقديم العروض الحصرية التي سيتم إزاحة الستار عنها خلال فترة المعرض ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية والاستثمارية والاستفادة من العروض الحصرية وخطط سداد مرنة والخدمات الاستشارية والتمويلية المتخصصة إلى جانب دوره في توفير بيئة متكاملة لتوسيع شبكة العلاقات بين كبار المستثمرين وصنّاع القرار والمطورين العقاريين وإبرام الصفقات مباشرة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن تنظيم غرفة الشارقة لمعرض الشارقة العقاري "إيكرس" يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي وتعزيز دوره في تحفيز الاستثمار وتنمية الأعمال لا سيما في ظل ما يشهده السوق العقاري في الإمارة من نمو متوازن وتنوع في الفرص، موضحاً أن المعرض يشكّل منصة اقتصادية متخصصة تجمع نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وممثلي الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية.

وكشف عن أن عضوية الشركات العاملة في القطاع العقاري والمسجلة لدى غرفة الشارقة شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية في مؤشر واضح على حيوية السوق العقاري وتنامي اهتمام المستثمرين وروّاد الأعمال بالاستثمار في هذا القطاع داخل الإمارة، وهو ما تحرص الغرفة على دعمه عبر تطوير المبادرات وتعزيز الشراكات وتوفير منصات فاعلة تسهم في نمو الأعمال واستدامتها، مؤكداً أن غرفة الشارقة تسعى من خلال تنظيمها للمعرض إلى تمكين مجتمع الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات طويلة الأمد بما ينسجم مع توجهاتها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار.

وأكد سعادة عبد العزيز راشد آل صالح، أن تنظيم المعرض يأتي في ظل الدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به القطاع العقاري في إمارة الشارقة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي القطاع العقاري أهمية خاصة كأحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، مشيرا إلى ارتفاع عدد معاملات البيع إلى أكثر من 24 ألف معاملة بنسبة نمو بلغت 42.6% وهو نمو يعكس توسع قاعدة الطلب وتنوع الخيارات الاستثمارية، وأكد جاهزية دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الكاملة لمواكبة هذا الحدث من خلال تواجد فرقها المختصة لتوثيق معاملات البيع والرد على الاستفسارات بما يضمن سرعة الإجراءات ووضوحها وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال سعادة سعيد غانم السويدي إن معرض الشارقة العقاري "إيكرس" يشكل منصة رئيسية تعكس ديناميكية القطاع العقاري في الإمارة وتعيد صياغة طريقة التفكير في الاستثمار العقاري وتتيح الفرصة أمام المطورين والمستثمرين لعرض مشاريعهم واستعراض الابتكارات والحلول العقارية المبتكرة وتعزيز الشراكات البناءة، مشيراً إلى أن معرض "إيكرس" لا يقتصر دوره على عرض المشاريع بل يمثل محركاً اقتصادياً واستثمارياً لدفع عجلة القطاع العقاري نحو مزيد من النمو النوعي والمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للاستثمار المستدام ومركزاً يربط بين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأكد سعادة خليفة سلطان بن حارب أن رعاية ومشاركة "الراسخون للعقارات" في المعرض تأتي انطلاقاً من أهمية الحدث باعتباره أكبر منصة عقارية في الدولة وما يمثله من فرصة إستراتيجية لعرض المشاريع العقارية النوعية وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وصنّاع القرار في القطاع العقاري، وقال إن الشركة ستستعرض خلال مشاركتها مشاريعها المتنوعة والتي تعكس رؤيتها في تطوير مشروعات مستدامة تلبي تطلعات السوق وتواكب متطلبات النمو العمراني.

واعتبر المهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، "إيكرس 2026" من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة حيث يشكل منصة جامعة للمختصين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين إلى جانب كافة المعنيين بهذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية الداعمة لاقتصاد الإمارة.

وأعرب الدكتور أحمد راشد النقبي مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الإسكان بالشارقة، عن اعتزاز الدائرة بكونها شريكا إستراتيجيا لأحد أهم المعارض والأحداث العقارية في الدولة، فيما أكد محمد موسى المدير التنفيذي في معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري الراعي الأكاديمي للحدث أن معرض ايكرس يجسد رؤية طموحة لمستقبل القطاع العقاري ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقدم المعرض في دورته لعام 2026 برنامجا معرفيا متكاملا يركز على قراءة اتجاهات السوق العقاري واستشراف مستقبله من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وحلقات البودكاست المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين باللغتين العربية والإنجليزية وتتناول موضوعات محورية تشمل اتجاهات العرض والطلب وتصحيحات السوق وتغير سلوك المشترين وتفضيلات المستأجرين إضافة إلى أساسيات الاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقاتهما في القطاع العقاري والجوانب التنظيمية والقانونية بما في ذلك الأحكام الرئيسية لتنظيم مشاريع التطوير العقاري وملكية العقارات للشركات وهندسة العقود القانونية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.