شراكة بين "إثمار" و"غوغنهايم براذرز" لإطلاق صندوق عالمي من أبوظبي لدعم الصناعات الإبداعية

أبوظبي في 7 يناير / وام / أعلنت إثمار الدولية القابضة (EIH)، شركة الاستثمار الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع "غوغنهايم براذرز ميديا" (GB Media)، شركة الاستثمار الخاصة المتخصصة في دعم الشركات الإعلامية والترفيهية من المراحل المبكرة وحتى مراحل النمو، لإطلاق صندوق استثماري يتخذ من أبوظبي مقرا له، ويستهدف فرصاً عالمية في قطاعات الإعلام والترفيه والاقتصاد الإبداعي الرقمي.

وتمثل الشراكة خطوة إستراتيجية متقدمة في مسار تأسيس الصندوق، وتمهيدا لاطلاقه على أسس مؤسسية راسخة، يتكامل فيها الفهم العميق للسوق المحلية والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي تمتلكها "إثمار الدولية القابضة" مع الخبرة العالمية المتخصصة لـ"غوغنهايم براذرز ميديا" في الاستثمار في القطاعات الإبداعية، بما يسهم في بناء منصة حيوية تساهم في تحقيق أثر اقتصادي وثقافي مستدام على المستويين المحلي والعالمي.

وانطلاقاً من رؤية مشتركة بعيدة المدى، سيعمل الجانبان على دعم طموح أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للصناعات الإبداعية وابتكار المحتوى من الجيل الجديد، وذلك من خلال بناء منصة استثمارية عالمية المستوى تنطلق من أبوظبي لتمكين روّاد الأعمال المبدعين والشركات الناشئة من التوسع، وتسريع نموها، وتحقيق حضور تنافسي مؤثر على الساحة العالمية.

وستركز "غوغنهايم براذرز ميديا"، انطلاقا من الإرث الثقافي العريق لعائلة غوغنهايم وتأثيرها العالمي، على الاستثمار في منظومة متكاملة تشمل إنتاج المحتوى، وأدوات ومنصات صُنّاع المحتوى والبنية التحتية الداعمة لهم، والملكية الفكرية الرقمية، وتقنيات الترفيه، ومنصات التفاعل مع الجمهور، إضافة إلى أساليب السرد القصصي من الجيل الجديد.

وسيقود الصندوق كل من ديلون لوسون-جونستون وكريسويل فيورداليس، مستندين إلى سجل مهني حافل يمتد لأكثر من عقدين في مؤسسات عالمية مرموقة بقطاعي الإعلام والترفيه، ما يعزز الرؤية الإستراتيجية للصندوق وقدرته على بناء منصات إبداعية ذات أثر عالمي.

وقال متحدث باسم إثمار الدولية القابضة: تُرسّخ أبوظبي مكانتها عالمياً بوصفها عاصمةً لرأس المال، وفي الوقت ذاته تمضي بثبات في بناء أسس اقتصاد إبداعي قابل للتوسع ومترابط عالمياً، وانطلاقاً من هذا التوجه، جاءت الشراكة مع "غوغنهايم براذرز ميديا" لتجسّد تكامل إرث غوغنهايم الثقافي مع رؤية إثمار الاستثمارية طويلة الأمد، بما يدعم أهداف أبوظبي في تعزيز حضورها كوجهة إعلامية وإبداعية ديناميكية تستشرف المستقبل، متوقعا أن يشكّل الصندوق محفزاً لفرص جديدة ومخرجات نوعية تضيف قيمة اقتصادية وإبداعية ملموسة لإمارة أبوظبي.

ومن جانبهما، أعرب ديلون لوسون-جونستون وكريسويل فيورداليس عن اعتزازهما بالتعاون مع إثمار الدولية القابضة لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الشركات الإبداعية الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة، من أبوظبي إلى العالم، وأكدا أن إثمار الدولية القابضة توفر المقومات المؤسسية والطموح والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي يحتاجها القطاع، مشيرين إلى أن "غوغنهايم براذرز ميديا" ستشكل بيئة متكاملة تُمكّن المؤسسين من الوصول إلى الموارد، وبناء مجتمعات فاعلة، والحصول على الدعم الإستراتيجي اللازم للنمو وتحقيق النجاح على المستوى العالمي.