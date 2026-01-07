قياديون عالميون في مجال التكنولوجيا والرياضة يشاركون في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026"

الشارقة في 7 يناير/ وام / كشف "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" عن المتحدثين المشاركين في دورته التاسعة من بين قائمة تضم أكثر من 300 مؤسس شركة ورئيس تنفيذي ومستثمر ومبدع وموجه من دول عربية وأجنبية في خطوة تعكس اتساع نطاق المهرجان وترسّخ مكانته كمنصة رائدة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات ومشاركة التجارب والخبرات العملية في منظومة الابتكار والشركات الناشئة العالمية.

ويقام المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" يومي 31 يناير الحالي و1 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" ويقدم برنامجاً متكاملاً يستهدف رواد الأعمال والمهنيين والمستثمرين والمواهب الصاعدة لمناقشة واقع تأسيس المشاريع وسبل توسيعها واستدامتها في بيئة اقتصادية سريعة التطور.

وتتوزع مجالات خبرة المتحدثين على مختلف القطاعات منها تكنولوجيا الغذاء والرياضة وجودة الحياة والتقنية وعلوم الأحياء بما يعكس التزام المهرجان بتقديم رؤية شاملة لريادة الأعمال حيث يقدم المتحدثون رؤى شاملة حول الابتكار والقيادة والرفاه والقدرة على التكيف مسلطين الضوء على المهارات والموارد اللازمة للنجاح في السوق الذي يتأثر بشكل مباشر بتغيّر توقعات المستهلكين وتسارع التحولات التكنولوجية.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ"شراع": تمارس ريادة الأعمال اليوم ضمن منظومات متداخلة تتقاطع فيها التخصصات وتتغير فيها الأسواق بسرعة مما يفرض على المؤسسين التفكير بوعي أشمل يرتكز على فهم احتياجات العملاء فبناء شركات قادرة على التكيّف والتوسع يتطلب قراءة دقيقة للبيئة المحيطة ومرونة في اتخاذ القرار ونموًا مسؤولًا يوازن بين الطموح والاستدامة وفي هذا السياق يوفّر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال مساحة تجمع قادة من قطاعات متنوعة بما يتيح تبادل تجارب ورؤى عملية قابلة للتطبيق ويشكّل المهرجان منصة تُمكّن رواد الأعمال من توسيع آفاقهم وبناء علاقات ذات قيمة وتأسيس مشاريع قادرة على المنافسة والاستمرار انطلاقًا من الشارقة.

وتشمل القائمة الأولية للمتحدثين سيباستيان فيتيل الحاصل على بطولة العالم في سباق الفورمولا 1 لأربع مرات والذي يسلّط الضوء على مبادراته البيئية والاجتماعية ولا سيما المتعلقة بالاستدامة وقضايا المناخ ورائد الأعمال والناشط في حقوق ذوي الإعاقة غانم مفتاح الذي يجسد المرونة والتكيف اللازمين لترك بصمة في العالم الريادي والمؤسسي وتوسيع الأثر الاجتماعي.

وتطل هيذر هاسون أول امرأة بمنصب الرئيس التنفيذي المشارك تقود شركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك حيث تتحدث خلال المهرجان عن فن البيع مستندة إلى تجربتها في قيادة شركة متخصصة بتصميم وبيع الأزياء الطبية المتقدمة مباشرة للعاملين في القطاع الصحي ويبرز حضور التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية خلال المهرجان إذ يروي شاهزاد يونس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ماز" قصة تغيير تخصصه في ريادة الأعمال.

وتضم قائمة المتحدثين رائد الأعمال المتخصص بالتكنولوجيا المهندس حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة التجارة الإلكترونية "سنونو" التطبيق الشامل الأول في قطر حيث يستعرض متطلبات إطلاق شركات ناجحة في أسواق تنافسية مستنداً إلى خبرة تمتد لعقدين في الأعمال وتطوير المنتجات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويحل لاعب كرة السلة العالمي السابق فاديم فيدوتوف ضيفاً على فعاليات المهرجان ويشارك تجربته في تقديم خدمات مخصصة للمستهلكين وتأسيس شركة "بيونيك" بهدف ابتكار تركيبة مكملات غذائية فريدة لكل مستخدم وتوسيع نطاق الشركة ليشمل 13 دولة حول العالم.

كما يشهد المهرجان مشاركة آمنة القبيسي أول متسابقة إماراتية تنافس في بطولات المقعد الأحادي دولياً بعد انضمامها إلى بطولة "الفورمولا 4" الإيطالية حيث تلهم القبيسي حضور المهرجان بقصة رحلتها في التغلب على التحديات التي واجهتها والنجاح في رياضة يسيطر عليها الرجال.

وتشارك سعاد السركال المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"كوم كيشن كونسلتنسي" مع جمهور المهرجان خلاصة خبرة تتجاوز عقدين في العلاقات العامة والشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وتحولات القيادة إلى جانب حضور رقمي يقارب مليون متابع يركّز على التواصل والحضور والنمو الشخصي.

ويُرحِّب المهرجان برائد الأعمال التكنولوجية توم هيل الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" المتخصصة بصناعة خاتم "أورا" الذكي الذي يقدم بيانات صحية مخصصة ويشارك هيل تجربته في إعداد استراتيجية لتحويل الاعتناء بالصحة إلى ممارسات يومية باستخدام التكنولوجيا الذكية.

ويستعرض أحمد الراوي مؤسس شركة "كالو" لتكنولوجيا الغذاء، إستراتيجية الابتعاد عن نهج الحل الواحد وتوفير حلول مخصصة تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء ويكشف عن دور خوارزميات التكنولوجيا الغذائية في تقديم حلول شخصية لخطط الوجبات.

ويستضيف المهرجان سِمران كور مؤسسة منصة "فتيات مستثمرات" حيث تسلط كور الضوء على قوة الشباب وقدرتهم على إحداث التحول الإيجابي من خلال مشاركة رحلتها في بناء منصة استثمار عالمية للتعليم وعلامة إعلامية تركز على تسهيل وصول الشباب خاصة النساء إلى المعرفة المالية.

وفي سياق التوعية بأهمية الصحة النفسية في بيئات العمل يشارك كريم إسماعيل المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"مركز الصحة النفسية للتعلم والتطوير" في المهرجان حيث يسلط الضوء على تصميم برامج الدعم النفسي المتوافقة مع احتياجات الموظفين.

ويعد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" أكبر تجمع من نوعه في المنطقة يجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين للاحتفاء بالابتكار وتنمية المشاريع وتحويل الأفكار إلى أعمال مستدامة بما يتماشى مع رؤية الإمارة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة ويستعد هذا العام لاستقبال 14 ألف مشارك وتوفير مساحة تفاعلية تجمع ألمع العقول في قطاعات الأعمال الرئيسية لتقديم التوجيه النوعي لمؤسسي الشركات الناشئة والمهنيين والخريجين الساعين إلى تعزيز قدراتهم والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.