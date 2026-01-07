"أشواط الحقايق" تسجل مشاركة 767 مطية في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

الظفرة في 7 يناير / وام / اختتمت مساء اليوم منافسات أشواط سن الحقايق بمزاينة الإبل المحطة الختامية لمهرجان الظفرة، التي جرت على مدى 4 أيام متتالية، فيما تنطلق غدا منافسات الأشواط المخصصة لسن اللقايا ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويستمر حتى 22 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وسجلت أشواط الحقايق للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الاصايل والوضح مشاركة 767 مطية ضمن 25 شوطاً خصصت لها 240 جائزة.

وتوج سعيد محمد ثاني المزروعي مدير مستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في منافسات اليوم الرابع لسن الحقايق، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم، الإبل المشاركة في أشواط سن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وسيتم إعلان نتائجها يوم غد "الخميس" في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الابل بمدينة زايد ومن خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.