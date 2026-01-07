"الشارقة للشطرنج" يوزع الحقائب الإدارية ويعتمد المشاركات العربية

الشارقة في 7 يناير/ وام / عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مساء أمس اجتماعه الأول برئاسة تريم مطر تريم بمقر النادي بحضور جميع أعضاء المجلس الجديد حيث جرى خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإداري.

ووفق التوزيع الجديد يتولى عمران عبدالله النعيمي منصب نائب الرئيس وخليفة أحمد المزروعي أميناً عاماً للنادي والمهندس وهيب جعفر الزرعوني رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي فيما أسندت رئاسة لجنة التسويق والاستثمار إلى الدكتور علي سعيد الجلاف وعبدالله مراد المازمي رئيساً للجنة الفنية ورعاية الموهوبين وفيصل الحمادي مديراً لأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج وسيف محمد الحمادي مديراً مالياً وناصر عمر عبدالرحمن رئيساً للجنة الإعلام والاتصال المؤسسي والفعاليات الثقافية.

واعتمد مجلس الإدارة مشاركة فريق النادي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري للشطرنج التي تستضيفها سلطنة عُمان و انطلقت اليوم في صالة المجمع الرياضي بصحار و تستمر حتى 14 يناير الجاري ويترأس الوفد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي يرافقه المدرب فيوريل أيورداشيسكو و5 لاعبين هم عمران الحوسني وعبدالرحمن الطاهر وراشد حسين الحمادي وزايد سلطان الطاهر ودانشفار بارديا.

ويشارك النادي في بطولة مسقط الدولية للشطرنج خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير الجاري وتضم قائمة اللاعبين راشد الحمادي ويحيي الكاف وأحمد بامطرف وسلطان الزرعوني وسلطان المهيري وصقر خميس وسالم المهيري ومحمد المعيني.

وأكد تريم مطر تريم أن الثقة التي حظي بها من القيادة الرياضية في إمارة الشارقة تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل وتطوير منظومة النادي خلال المرحلة المقبلة موجها شكره لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وإلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على الثقة الغالية التي أولوها لي ولأعضاء مجلس الإدارة وهي ثقة نعتز بها كثيراً ونعتبرها مسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكد ان نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يُعد أحد الصروح الرياضية العريقة على مستوى الدولة والمنطقة ويمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات والبطولات وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على ما تحقق وتعزيز مكانة النادي إقليمياً ودولياً من خلال تطوير العمل الإداري والفني والاهتمام بصناعة الأبطال ورعاية المواهب الواعدة.

وأشار إلى أن المشاركة الحالية للفريق في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري المقامة في سلطنة عُمان تمثل محطة مهمة في بداية عمل المجلس الجديد و ننظر إليها باعتبارها فرصة قوية للاحتكاك وتقييم مستوى لاعبينا ونسعى للظهور بصورة مشرفة تعكس مكانة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع التركيز على تحقيق نتائج إيجابية تضاف إلى سجل النادي.

وأكد تريم مطر تريم أن المرحلة المقبلة ستشهد خططاً واضحة للتطوير المؤسسي والاستثمار والتسويق بالتوازي مع دعم الأجهزة الفنية والإدارية بما يسهم في استدامة النجاحات وترسيخ ريادة النادي على المستويين المحلي والخارجي.