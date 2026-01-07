الفجيرة للموارد الطبيعية تناقش أجندة عملها في 2026

الفجيرة في 7 يناير /وام/عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً، لمناقشة التوجهات العامة وأجندة العمل للعام 2026، بحضور سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وسعادة ماجد الضنحاني نائب المدير العام، وبمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والفرق المؤسسية.

واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة و حزمة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتطويرية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال عام 2026 و أبرز التحديات التشغيلية والتنظيمية وسبل التعامل معها .

وأكد قاسم أن الخطة تمثل امتداداً لنهج المؤسسة القائم على التخطيط المسبق وتكامل الأدوار بين مختلف الإدارات والفرق المؤسسية . وأكد سعادة ماجد الضنحاني حرصه على تعزيز التعاون مع الكوادر وتوحيد الجهود بين مختلف الإدارات والفرق المؤسسية بما يسهم في دعم تنفيذ الخطط والمبادرات وتحقيق مستهدفات المؤسسة بكفاءة واستدامة.