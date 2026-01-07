انخفاض التضخم في منطقة "اليورو" واستقرار الأسهم الأوروبية وتراجع أسعار الذهب والنفط

عواصم في 7 يناير/وام/ أغلقت أسهم أوروبا دون تغير يذكر اليوم منهية سلسلة من الإغلاقات القياسية بينما تراجعت أسعار النفط . وفي لندن، هبطت أسهم

شركة شل وشركة بي.بي بأكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الطاقة الفرعي الأوسع نطاقا في أوروبا 2.2 بالمئة. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند 604.99 ‍نقطة، بعد يوم واحد ‍من تسجيله لمستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى اثنين بالمئة الشهر ⁠الماضي،ليختتم عاما هادئا بالنسبة للأسعار في جميع أنحاء التكتل .

وخسرت أسهم البنوك 1.‌7 بالمئة لتكون أكبر معرقل لأداء ‌المؤشر.وارتفع المؤشر القياسي في ألمانيا 0.92 بالمئة، في حين انخفض

المؤشر في إسبانيا 0.29 بالمئة والمؤشر في إيطاليا 0.43 بالمئة. وكانت المؤشرات الثلاثة سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في اليوم

السابق.وأظهرت البيانات في فرنسا ارتفاع ثقة المستهلكين في ديسمبر ولم يتغير المؤشر كاك 40 الفرنسي إلا قليلا.

وارتفع سهم ‌تاليس إلى أعلى ​مستوى منذ أكثر من شهرين بعدما اتفقت كوفيفيو وبلو أول كابيتال على الاستحواذ على مواقع شركة

الدفاع الفرنسية مقابل نحو 500 مليون يورو. وأغلق السهم مرتفعا 8.3 بالمئة.

وانخفض سهم شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق الإلكترونية واحدا بالمئة تقريبا، منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة

أيام، ‌وهي الأطول منذ نوفمبر .وفي وول ستريت فتحت المؤشرات الرئيسية على تحرك ‌طفيف، بعد ارتفاع مدفوع

بالذكاء الاصطناعي في الجلسة السابقة . وارتفع المؤشر داو ⁠جونز الصناعي 50.6 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ‍إلى

49512.‌72 ‌نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.3 نقطة إلى ‌6945.​07، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 2.3 ‌نقطة، أو

0.01 بالمئة، إلى 23544.894 ⁠نقطة.وفيما يخص الذهب فقد تراجعت أسعاره بأكثر من واحد بالمئة اليوم مع إقدام المستثمرين على جني

الأرباح بعد موجة صعود حديثة، لكنها قلصت بعض خسائرها عقب نمو وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر

بأقل من المتوقع .وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4452.‌97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1456‭ ‬بتوقيت

جرينتش. وانخفض سعر الذهب 1.5 بالمئة إلى 4427.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 64.4 بالمئة عند ختام عام 2025 مسجلا أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4459 دولارا.

وكشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني زاد مشترياته من الذهب للشهر الرابع ‌عشر على التوالي ​في ديسمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 77.55 دولار للأوقية.

وهوى سعر البلاتين في المعاملات ⁠الفورية 6.4 بالمئة إلى

2288.15 دولار للأوقية، وهبط ⁠البلاديوم 6.1 بالمئة إلى 1710.69 دولار للأوقية.

