دبي تستضيف ثالث بطولات رابطة المقاتلين المحترفين «الطريق إلى دبي» فبراير المقبل

دبي في 7 يناير/وام/ أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، عن استضافة دبي ثالث بطولات رابطة المقاتلين المحترفين "الطريق إلى دبي"، يوم السبت 7 فبراير المقبل، في صالة "كوكاكولا أرينا"، بتنظيم مشترك بين الرابطة ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتأتي البطولة امتدادًا للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان في دبي، في ظل شراكة تنظيمية أسهمت في تعزيز حضور الرابطة في المنطقة، وترسيخ مكانة دبي وجهةً رئيسية لاستضافة البطولات الكبرى وصناعة الأبطال.

ويقود أسطورة الفنون القتالية المختلطة السابق حبيب نورمحمدوف فريقه في هذا الحدث، بصفته مشرفًا فنيًا على 8 مقاتلين يشاركون في نزالات البطولة.

ويتصدر الحدث الرئيسي نزال الدفاع عن لقب الوزن الخفيف، حيث يواجه عثمان نورمحمدوف منافسه ألفي ديفيس، في مواجهة مرتقبة.

كما يشهد الحدث المشترك نزالًا على لقب وزن الوسط، يجمع بين رمضان كوراماغوميدوف وشامل موساييف، في مواجهة من 5 جولات.

وتضم البطاقة الرئيسية أيضًا نزال وزن الريشة بين خيسوس بينيدو وسلامات إسبيلاييف، إلى جانب نزال في وزن الوسط يجمع محمد أومالاتوف وعبدول عبدوراغيموف، فيما يشهد وزن الثقيل مواجهة بين بويا رحماني وكارل ويليامز.

أما النزالات التمهيدية، فتشهد مشاركة دولية واسعة، حيث يلتقي عمرو ماغوميدوف مع كولتون إنغلوند في وزن الخفيف، ويواجه تايلور لابيلوس نظيره كاسوم كاسوموف في وزن الديك، فيما يلتقي رينات خافالوف مع إدغارس سكريفيرز في وزن الريشة، ويخوض أمين أيوب مواجهة أمام مكا شريب زاينوكوف في وزن الخفيف.

كما تتضمن النزالات التمهيدية نزالين في وزن خفيف الثقيل، يجمع الأول لوك ترينر مع روب ويلكنسون، فيما يواجه حبيب نبييف خصمه أحمد سامي، إضافة إلى نزال في وزن المتوسط بين حيدر خان وجوني غريغوري، ومواجهة في وزن الذبابة للسيدات تجمع دينيس كيل هولتز مع أنتونيا سيلفانيدي، ضمن بطاقة متنوعة تضم مختلف الأوزان والفئات.