14 بطولة عربية وقارية ودولية في أجندة اتحاد الرجبي لعام 2026

دبي في 7 يناير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرجبي أجندة مشاركاته الخارجية خلال عام 2026، والتي تتضمن خوض 14 بطولة عربية وقارية ودولية لمختلف الفئات العمرية، ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحتين الآسيوية والعربية، وبناء قاعدة قوية ومستدامة لتطوير اللعبة.

وتنطلق المشاركات في شهر أبريل المقبل عبر البطولة العربية الـ11 للرجال والـ6 للسيدات لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها المملكة المغربية.

ويشارك منتخب السيدات في البطولة الآسيوية للمستوى الثاني لفئة 15 لاعبًا، التي تقام في ماليزيا خلال شهر مايو، فيما يخوض منتخب الرجال الجولة الأولى من البطولة الآسيوية لفئة 15 لاعبًا في كوريا خلال الشهر نفسه، على أن تُستكمل المنافسات بالجولة الثانية في هونغ كونغ والجولة الثالثة في سريلانكا خلال شهر يونيو.

وتتواصل المشاركات خلال شهر أغسطس عبر البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي، قبل خوض بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، التي تتضمن جولتين تُقامان في الصين وسريلانكا خلال شهر سبتمبر.

ويشهد شهر أكتوبر مشاركة منتخبات الشباب والشابات في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها الهند، ضمن برنامج إعداد المواهب وصقل عناصر المستقبل.

كما يشارك فريق «شاهين» في النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي المصري لفئة 15 لاعبًا بجمهورية مصر العربية، إلى جانب المشاركة في بطولة لندن لسباعيات الرجبي بالمملكة المتحدة، وبطولة إسبانيا لسباعيات الرجبي، في إطار توفير فرص احتكاك دولية مبكرة للاعبين الصغار.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة اللعبة، مشيرًا إلى أن كثافة المشاركات وتنوع الاستحقاقات بين مختلف الفئات العمرية تشكل تحديًا حقيقيًا، إلى جانب الحاجة المستمرة لتطوير الأداء الفني ومواكبة تطور المستوى الآسيوي، إلا أن الاتحاد ينظر إلى هذه التحديات بوصفها فرصًا حقيقية للنمو وصناعة الإنجازات.