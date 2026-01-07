"الإمارات للتنمية الاجتماعية" تنظم محاضرة توعوية

رأس الخيمة في 7 يناير / وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، محاضرة توعوية بعنوان "جدد خطتك لعام 2026"، في إطار برامجها الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتفعيل دور التخطيط الشخصي والأسري في دعم الاستقرار المجتمعي .

وشهدت المحاضرة مشاركة 30 مستفيدا وتناولت جملة من المحاور أبرزها الاستعداد للعام الجديد بشكل أفضل، وأهمية الانطلاق من الصحة النفسية كأساس للتخطيط والتعرف على مفهوم الهدف وأنواعه وأساليب صياغة الأهداف.قدّمت المحاضرة منى حسن الشحي محاضر ومدرب معتمد.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، أن بناء مستقبل مزدهر يبدأ من كل فرد داخل الأسرة، وأن غرس ثقافة التخطيط والهدف هي أساس الاستدامة المجتمعية وتنعكس على كافة مناحي الحياة.