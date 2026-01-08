افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لـ"بايدو أبولو جو" في دبي

دبي في 8 يناير/ وام/ افتتح معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والسيد يونبنغ وانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايدو ورئيس مجموعة القيادة الذكية في بايدو، مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة "بايدو أبولو جو"، في مجمع دبي للعلوم، والذي يُعد أول منشأة للشركة خارج الصين.

ويمتد المركز على مساحة 2000 متر مربع، وصُمم ليكون مركزاً متكاملاً لإدارة موارد البنية التحتية والخدمات والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت، ويضم مركز القيادة والتحكم، وغرفة المحاكاة، وغرفة التدريب، إلى جانب مركز التشغيل والصيانة.

ومنحت هيئة الطرق والمواصلات شركة "بايدو أبولو جو" أول تصريح من نوعه في دبي، يتيح لها إجراء تجارب تشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل على طرق عامة محددة، دون وجود سائق أمان خلف عجلة القيادة.

واستمع معالي مطر الطاير، خلال جولته في المركز، لشرح عن مرافقه وإمكاناته التشغيلية، حيث يدمج بين البنية التحتية الذكية للطرق، ومرافق الشحن والصيانة، والتقنيات المرتبطة بها، بما يتوافق مع خطط "أبولو جو" لتوسيع أسطولها من المركبات ذاتية القيادة في دبي ليصل إلى أكثر من 1000 مركبة خلال السنوات المقبلة.

ويتولى المركز مهام التشغيل اليومي للمركبات، وأعمال الصيانة الدورية، وعمليات الشحن، وتحديث البرمجيات، وإدارة المركبات وفحصها، وصيانة المكونات والأجهزة الخاصة بمركبات الاختبار.

كما يدعم اختبارات السلامة، ويضمن الاستجابة السريعة والفعّالة للأوامر التشغيلية، إضافة إلى تمكين سائقي السلامة من أداء مهامهم في مجالات تشمل الجاهزية للاختبارات، والتوعية بالسلامة، والتدريب، وإدارة مخزون الأجهزة، ودعم العمليات المكتبية اليومية.

ويأتي افتتاح المركز استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات مع الشركة في مارس 2025، بهدف تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة على نطاق واسع في الإمارة.

وفي يوليو 2025، حصلت الشركة على أول تصريح لإجراء التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، تلاه في أغسطس إطلاق تجارب تشغيلية شملت 50 مركبة ذاتية القيادة من طراز RT6 على طرق محددة في دبي.

ويُعد الحصول على أول تصريح لإجراء تجارب تشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل دون سائق أمان، محطة محورية في جهود "أبولو جو" لإطلاق خدمة تجارية متكاملة لطلب الرحلات ذاتية القيادة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2026.

وأكد معالي مطر الطاير، أن افتتاح المركز يمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسيرة دبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل.

وقال إن افتتاح أول مركز عمليات لشركة أبولو جو خارج الصين، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى الشركات العالمية للبيئة التنظيمية المتقدمة التي توفرها دبي، وجاهزية بنيتها التحتية الذكية لاستيعاب وتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأوضح أن منح الهيئة أول تصريح في دبي لتجارب التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة دون سائق أمان، يُعد إنجازاً نوعياً يترجم الالتزام بتطوير منظومة تشريعية مرنة وآمنة تواكب التحولات المتسارعة في تقنيات التنقل، وتدعم الابتكار، وتعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون مع "بايدو أبولو جو" يهدف لتوسيع نطاق حلول التنقل المستقبلية، بما يعزز جودة الحياة، ويرفع مستويات السلامة المرورية، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويزيد كفاءة شبكة النقل بالإمارة.

من جانبه، أعرب يونبنغ وانغ، عن سعادته بحصولهم على أول تصريح في الإمارة لتجارب المركبات ذاتية القيادة بالكامل من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يشكّل، بالتزامن مع افتتاح أول مركز أبولو جو خارج الصين، محطة مفصلية في مسيرة توسّع أبولو جو في دولة الإمارات، متطلعا للعمل مع الهيئة والشركاء المحليين لتقديم خدمات طلب رحلات ذاتية القيادة آمنة وكفؤة ومستدامة، بما يسرّع انتقال الإمارة نحو منظومة نقل ذكية.

من ناحيته قال ليانغ تشانغ، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بايدو أبولو، إن الحصول على أول تصريح في دبي لتجارب المركبات ذاتية القيادة بالكامل يُعد دليلاً واضحاً على مستوى السلامة ونضج تقنيات الشركة، ومن خلال تأسيس أول مركز لأبولو جو خارج الصين في دبي، يتم ترسّيخ قاعدة قوية لتوطين عمليات الشركة والعمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات لتوفير حلول تنقّل ذاتي القيادة آمنة ومستدامة .