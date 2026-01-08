الاتحاد العربي للكرة الطائرة يعلن أجندة البطولات لعام 2026

المنامة في 8 يناير/ وام/ أعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة، أجندة البطولات المقررة في 2026، اعتبارا من أغسطس المقبل بإقامة البطولة العربية الـ31 للرجال، والـ 21 للسيدات الشاطئية في جولتها الأولى في مصر، والجولة الثانية منها في نوفمبر بالمغرب.

وأكد في بيان له استضافة العراق البطولة العربية للمنتخبات تحت 17 سنة لمواليد 2009، وتحديد موعدها لاحقا، ومنح الأردن استضافة البطولة الأولى للمنتخبات العربية للسيدات تحت 18 سنة لمواليد 2008، وإعلان موعد منافساتها لاحقا أيضا، وإقامة البطولة الـ 24 لمنتخبات الرجال في لبنان نوفمبر المقبل.

وقال الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، إن أجندة العام الجديد تشهد منافسات مختلفة في عدد من الدول العربية، بمشاركة منتخباتها، مشيرا إلى التعاون المثمر مع الاتحادات العربية، وتبادل الرؤى التطويرية، للارتقاء بمنظومة اللعبة، والعمل على تحقيق أفضل معدلات التنافسية، وضمان وجود البطولات العربية في الروزنامة الدولية، لتحسين تصنيف المنتخبات واللاعبين، والاهتمام ببطولات الفئات السنية، وتطويرها.

من جهته أكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة، دعم جهود الاتحاد العربي، لتطوير اللعبة عربيا، وتوفير كافة مقومات تنافسيتها، لافتا إلى حرص اتحاد الإمارات على التعاون مع الاتحاد العربي في البرامج الخاصة بتأهيل الكوادر الإدارية والتحكيمية الإماراتية، لتمكينها من مواكبة الطفرة التي تشهدها اللعبة.